Kúrenie drevom môže túto zimu poriadne predražiť. Jedna častá chyba stojí ľudí stovky eur

V čase, keď ceny energií neustále rastú, veľa domácností znovu objavuje starú dobrú klasiku – kúrenie drevom. Stačí pohľad na horiaci oheň v krbe či kachliach a človek má hneď pocit, že je doma v bezpečí a teple. Lenže to, či vám drevo naozaj prinesie úsporu, alebo naopak zbytočne predraží vykurovanie, nezávisí len od typu kachlí či krbu. Rozhodujúce je, ako máte drevo uskladnené.
Mnohí majú pocit, že stačí mať drevo „pod strechou“ a tým je o všetko postarané. V skutočnosti však ide o základnú chybu, kvôli ktorej drevo horí horšie, dymí, rýchlejšie sa míňa a účty za kúrenie rastú.
Prečo sa k drevu vracia čoraz viac ľudí
Kúrenie drevom má viacero výhod, ktoré sú v dnešnej dobe veľmi lákavé:
- Drevo je obnoviteľný zdroj energie – pri zodpovednom hospodárení v lesoch ide o relatívne šetrný spôsob vykurovania.
- Môže byť lacnejšie než iné palivá – najmä ak máte možnosť nakupovať drevo mimo vykurovacej sezóny alebo priamo od dodávateľa.
- Ste menej závislí od výkyvov cien energií – pri plyne či elektrine ste odkázaní na tarify, pri dreve máte väčšiu kontrolu nad tým, kedy a za koľko si ho zadovážite.
- Atmosféra, ktorú vytvorí oheň, je nenahraditeľná – praskanie polien, žiara ohňa a teplo sálajúce z krbu robia dlhé zimné večery znesiteľnejšími a príjemnejšími.
To všetko však platí len vtedy, ak je drevo kvalitné a dobre vysušené. Inak sa z výhodnej alternatívy stáva drahý a neefektívny spôsob kúrenia.
Nie je drevo ako drevo: aké je najlepšie na kúrenie?
Pri kúrení rozhoduje nielen množstvo dreva, ale aj jeho druh.
Najvhodnejšie na vykurovanie je tvrdé drevo, napríklad:
- dub
- buk
- jaseň
- hrab
Tieto druhy majú vysokú výhrevnosť, horia dlhšie a poskytujú stabilné, silné teplo.
Naopak mäkké drevo, ako je smrek či borovica:
- rýchlo vzplanie a rýchlo dohorí,
- hodí sa skôr na rýchle prikúrenie alebo zakúrenie,
- nie je ideálne ako hlavné palivo na celú zimu.
Ak chcete z dreva dostať maximum tepla, je rozumné uprednostniť tvrdé dreviny a mäkké si nechať skôr ako doplnok.
Najväčšia chyba: vlhké drevo
Najčastejší problém, ktorý ľuďom zvyšuje náklady na kúrenie, je nesprávne uskladnenie dreva, v dôsledku čoho zostáva drevo vlhké.
Čo sa deje, keď pálite vlhké drevo?
- veľká časť energie sa spotrebuje na odparovanie vody, nie na vykurovanie priestoru,
- drevo má nižšiu výhrevnosť, takže ho spálite viac, aby ste dosiahli rovnakú teplotu,
- vzniká viac dymu a sadzí,
- sadze a decht sa usádzajú v komíne, čo zvyšuje riziko zanesenia a dokonca komínového požiaru.
Inými slovami – vlhké drevo znamená menej tepla, viac špiny a vyššie náklady. A pritom často stačí zmeniť spôsob skladovania.
Ako dlho by malo drevo schnúť?
Na to, aby drevo horelo efektívne, potrebuje čas.
Za ideálnych podmienok by malo drevo:
- schnúť minimálne jeden rok,
- byť uskladnené tak, aby sa k nemu dostal vzduch,
- mať vlhkosť približne okolo 20 %.
Ak je drevo čerstvo narezané alebo len krátko uskladnené, obsahuje priveľa vody. Pri horení potom:
- zle chyta,
- dymí,
- v kachliach ostáva veľa nespáleného uhlíka,
- teplota v miestnosti stúpa pomalšie a neefektívne.
Mnohí robia chybu, že drevo nakúpia na jeseň a chcú ním hneď kúriť celú zimu. Takéto polená spravidla nestihli poriadne vyschnúť.
Jednoduchý domáci test: je drevo už suché?
Ak si nie ste istí, či je vaše drevo pripravené na vykurovaciu sezónu, môžete si urobiť jednoduchý test s igelitovým vreckom:
- Vezmite jedno poleno.
- Vložte ho do uzavretého igelitového vrecka.
- Nechajte ho tak celú noc.
- Ráno skontrolujte vnútro vrecka.
Ak sa na vnútornej strane objavia kvapôčky vody alebo jemná para, drevo je ešte stále príliš vlhké.
Pomôcť si môžete aj sluchom:
- suché drevo pri poklepaní vydáva jasný, zvučný zvuk,
- vlhké drevo pôsobí „tupo“, ako keby bolo ťažké a dusené vodou.
Tieto jednoduché triky vám vedia veľa napovedať bez toho, aby ste potrebovali špeciálny merač vlhkosti.
Kde a ako drevo skladovať, aby dobre preschlo
Drevo potrebuje sucho a vzduch. Ideálne je:
- uložiť ho do drevníka alebo prístrešku,
- zabezpečiť, aby vzduch mohol medzi polenami voľne prúdiť,
- nenechávať ho v uzavretej, nevetranej miestnosti.
Veľkou chybou je položiť polená priamo na zem. Vtedy:
- drevo nasáva vlhkosť odspodu,
- môže začať plesnivieť,
- často ho napadne hmyz, ktorý si v ňom nájde útočisko.
Preto je vhodné:
- použiť palety, laty alebo stojany,
- drevo uložiť minimálne 20 cm nad zemou.
Zvrchu by malo byť chránené pred dažďom a snehom – napríklad strechou, plechom, krytinou alebo plachtou. Bočné strany je však lepšie nechať čo najviac otvorené, aby drevo „dýchalo“ a mohlo prirodzene vysychať.
Skladovanie dreva v interiéri: menej je viac
Je lákavé natiahnuť si domov čo najviac polien, aby boli „po ruke“. No pri skladovaní dreva v interiéri platí iné pravidlo:
- Noste si dnu len toľko dreva, koľko spálite za jeden deň a noc.
Ak do domu nanosíte veľké množstvo dreva:
- bránite tomu, aby z neho prirodzene unikala vlhkosť,
- zvyšujete riziko, že sa z dreva bude uvoľňovať hmyz, ktorý si v ňom našiel úkryt,
- môžete si tak nechtiac priniesť do obývačky alebo chodby nežiadaných „spolubývajúcich“.
Malá zásoba pri krbe alebo kachliach je praktická, ale drevo by malo hlavne odpočívať vo vonkajšom prístrešku – tam, kde lepšie vyschne a zostane v dobrej kondícii.
Video: Ako správne uskladniť drevo na kúrenie
Ak si chcete celý postup ešte lepšie predstaviť, pomôže vám názorná ukážka vo videu.
Pozrieť si ju môžete tu:
Správne uskladnenie dreva na kúrenie:
Ak teda chcete túto zimu skutočne ušetriť a zároveň mať doma príjemné teplo, nesústredite sa len na cenu dreva či typ kachlí. Rovnako dôležité je, ako dlho a kde drevo sušíte, ako ho ukladáte a v akom stave končí v peci či krbe. Správne uskladnené drevo môže v praxi znamenať rozdiel medzi drahým kúrením a skutočnou úsporou.