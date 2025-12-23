Slováci robia vážnu chybu s elektrinou. Koncom roka 2025 sa im to môže nepríjemne odraziť na účtoch

Ešte pred pár rokmi sa spotreba elektrickej energie v domácnostiach veľmi neriešila. Elektrina bola relatívne lacná a väčšina ľudí nemala dôvod detailne sledovať, koľko kilowatthodín mesačne minie. Dnes je však situácia úplne iná. Ceny energií sa stali citlivou témou a šetrenie elektrinou už nie je len otázkou ekologického prístupu, ale najmä nutnosti. Mnohí odborníci sa zhodujú, že návrat k cenám, na aké sme boli zvyknutí v minulosti, je málo pravdepodobný.
Práve v tomto období robia Slováci jednu zásadnú chybu, ktorá sa im môže naplno prejaviť práve ku koncu roka 2025 – a to priamo na vyúčtovaní za elektrinu.
Ceny na burzách klesajú, u dodávateľov nie
Hoci ceny elektriny na európskych energetických burzách v poslednom období klesajú pomerne rýchlym tempom, bežní spotrebitelia na Slovensku tento pokles vo svojich účtoch takmer nepociťujú. Dodávatelia elektriny reagujú na priaznivejší vývoj na trhu veľmi pomaly a znižovanie cien pre domácnosti často odsúvajú alebo ho kompenzujú inými poplatkami.
Namiesto férového premietnutia nižších cien do taríf sa mnohí dodávatelia snažia hľadať spôsoby, ako si zabezpečiť vyšší zisk. Výsledkom sú rôzne marketingové ponuky, ktoré na prvý pohľad vyzerajú výhodne, no v skutočnosti môžu zákazníkom uškodiť.
Pozor na „výhodné“ fixácie cien
Pravdepodobne ste sa už stretli s ponukou na fixáciu ceny elektriny. Takéto návrhy často prichádzajú v čase, keď ceny mierne klesnú, a pôsobia ako dobrá príležitosť „zafixovať si lacnú elektrinu“. Realita je však podstatne komplikovanejšia.
Fixácia zvyčajne znamená viazanosť na dva až tri roky, počas ktorých budete platiť rovnakú, vopred stanovenú cenu bez ohľadu na to, čo sa bude diať na trhu. Problémom je, že analytici očakávajú ďalší pokles cien elektriny. Ak sa tieto prognózy naplnia, domácnosti s fixovanou zmluvou budú platiť viac než tí, ktorí zostanú pri flexibilnejších tarifách.
Zmluvné pokuty ako pasca
Dodávatelia sú pritom veľmi dobre krytí zmluvnými podmienkami. Predčasné ukončenie fixovanej zmluvy je často spojené s vysokými sankciami. Pokuty môžu dosahovať desiatky až stovky eur a odvíjajú sa od rozdielu medzi fixovanou cenou a aktuálnou trhovou cenou elektriny.
V praxi to znamená, že ak ceny výrazne klesnú, zákazník sa síce ocitne v nevýhodnej situácii, no zo zmluvy sa len tak ľahko nedostane. Aj preto je dôležité čítať podmienky veľmi pozorne a nenechať sa zlákať len atraktívnou sumou v reklamnom letáku.
Domácnosti zbytočne plytvajú elektrinou
Ďalšou častou chybou slovenských domácností je neefektívne používanie elektrických spotrebičov. Mnohí ľudia sú presvedčení, že najväčšími „žrútmi“ energie sú chladničky, práčky či umývačky riadu. Hoci tieto spotrebiče určite niečo spotrebujú, v skutočnosti často nejde o najväčší problém.
Prekvapivo veľa elektriny dokážu zbytočne minúť malé kuchynské spotrebiče, ktoré používame denne a bez rozmýšľania.
Rýchlovarná kanvica ako nenápadný vinník
Typickým príkladom je rýchlovarná kanvica. Aj keď ju zapíname len na krátky čas, pracuje s veľmi vysokým výkonom. To znamená, že za pár minút dokáže spotrebovať prekvapivo veľké množstvo elektriny.
Ešte horšie je, ak do nej pravidelne nalievame viac vody, než skutočne potrebujeme. Čím viac vody ohrievate, tým dlhšie kanvica pracuje a tým viac energie spotrebuje. Tento zlozvyk sa pri každodennom používaní môže na ročnej spotrebe výrazne prejaviť.
Jednoduchý trik, ktorý šetrí peniaze
Riešenie je pritom veľmi jednoduché. Ideálne je vedieť, koľko vody potrebujete na konkrétny počet šálok kávy alebo čaju. Ak si tým nie ste istí, existuje praktický trik – naplňte vodou priamo šálky, ktoré chcete použiť, a až potom vodu prelejte do kanvice.
Takto ohrejete presne také množstvo vody, aké skutočne spotrebujete. Výsledkom je kratší čas ohrevu, nižšia spotreba elektriny a v konečnom dôsledku aj nižšie účty.
Malé zmeny, veľký rozdiel
Kombinácia nevýhodných zmlúv, fixovaných cien a zbytočného plytvania elektrinou môže viesť k tomu, že koncom roka 2025 budú mnohé domácnosti nepríjemne prekvapené vyúčtovaním. Práve preto sa oplatí premýšľať dopredu, sledovať vývoj cien, dôkladne čítať zmluvy a zamyslieť sa nad každodennými návykmi v domácnosti.
Aj malé zmeny v správaní dokážu v súčte ušetriť nemalé peniaze.