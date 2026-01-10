To, čo malo za socializmu doma takmer každé domácnosť, je dnes poklad. Na aukciách láme rekordy

V mnohých domácnostiach sa dodnes nachádzajú porcelánové, sklenené či smaltované predmety, ktoré patrili k bežnej výbave kuchýň počas socializmu. Hoci väčšina z nich vznikla ako masová výroba a ich pôvodný účel bol čisto praktický, časť z nich dnes púta pozornosť zberateľov. Najmä predmety v dobrom stave, staršie série alebo dekorácie, ktoré sa už nevyrábajú, môžu mať reálnu trhovú hodnotu.
Popularita retro predmetov v posledných rokoch rastie. Ľudí láka nostalgická spomienka na dobu, keď tieto veci nechýbali v takmer žiadnej domácnosti, ale aj tradičný vzhľad či kvalitné remeselné spracovanie. To, čo kedysi bolo považované za obyčajné vybavenie, dnes môže nájsť druhý život ako zberateľský predmet alebo dekoračný doplnok.
Ako spoznať, či má porcelán alebo sklo skutočnú hodnotu?
Prvým krokom, ako zistiť viac o staršom porceláne, je pozrieť sa na spodnú stranu predmetu. Spravidla sa tam nachádza označenie pôvodu alebo informácia o tom, kde a približne v akom období bol výrobok vytvorený. Bez ohľadu na konkrétne meno výrobcu môže byť pre zberateľov zaujímavé to, že ide o starší kus z tradičnej československej výroby.
Pri hodnotení je dôležité zamerať sa aj na samotné spracovanie:
- kvalitný porcelán je tenší a prekvapivo ľahký
- pri poklepaní vydáva čistý, jasný tón
- pri svetle pôsobí jemne priesvitne
- ručne maľované dekorácie bývajú cennejšie než strojové
Skutočnú cenu vždy ovplyvňuje kombinácia stavu, veku a vzácnosti. Bežný tanier či hrnček nemusí mať vysokú hodnotu, ale niektoré staršie či dekoratívne kusy môžu byť medzi zberateľmi oceňované.
Cibuľový dekor: vzor, ktorý prežil generácie
Modrobiely cibuľový vzor patrí medzi najznámejšie dekorácie, ktoré sa v našich domácnostiach objavovali celé desaťročia. Inspiráciu čerpal z tradičného ázijského porcelánu a jeho výroba má v Česku aj na Slovensku dlhú históriu.
Pravdivé fakty:
- Mnoho rodín tento vzor používalo pri slávnostných obedoch aj bežnom stolovaní.
- Vďaka špeciálnej technike výpalu sa dekor na porceláne dobre zachováva, nevybledne a nestráca farbu.
- Staršie, pôvodné kusy s týmto vzorom môžu byť zberateľsky atraktívne, najmä ak sú vo výbornom stave.
Ich cena sa líši – niektoré sa predávajú za pár eur, iné za vyššie sumy podľa veku a stavu.
Smaltované nádoby: praktická klasika, ktorá sa opäť dostáva do módy
Smaltované hrnčeky, misky či bandasky boli kedysi neoddeliteľnou súčasťou každej kuchyne. Vyrábali sa v rôznych farbách a dekoroch a boli známe svojou odolnosťou. Dnes si určité typy smaltovaného riadu získavajú pozornosť zberateľov aj milovníkov vintage štýlu.
O ich hodnote rozhoduje najmä:
- zachovanosť smaltu
- prítomnosť pôvodnej farby
- absencia väčších poškodení či hrdzavých miest
Jednotlivé kusy sa zvyčajne predávajú za desiatky až nižšie stovky eur, ak ide o veľmi zachované alebo staršie predmety.
Ručne brúsené sklo: tradičné remeslo, ktoré má stále svojich priaznivcov
Brúsené sklo bolo typické pre československé domácnosti najmä v druhej polovici 20. storočia. Sady pohárov, vázy či karafy so zdobeným brusom a výraznými farbami sa často kupovali ako dar alebo výbava do nového bytu.
Dnes platí:
- ručne brúsené sklo môže byť zaujímavé pre zberateľov, najmä ak ide o staršie kusy
- výrazné farby ako rubínová alebo kobaltová sú obľúbené
- hodnotu ovplyvňuje zachovalosť, čistota skla a kvalita brusu
Cena môže byť veľmi rôzna – niektoré predmety sa predávajú lacno, iné môžu dosiahnuť vyššie sumy.
Retro doplnky v moderných interiéroch
Staré sklenené či porcelánové predmety sa v posledných rokoch využívajú nielen ako zberateľské kúsky, ale aj ako dekorácie. Spojenie moderného zariadenia s tradičnými vzormi pôsobí štýlovo a dodáva domácnosti osobitý charakter. Aj predmety, ktoré kedysi slúžili ako obyčajné náčinie, tak získavajú nový estetický význam.
Výhodou týchto predmetov je:
- pevný, kvalitný materiál
- výrazný dizajn typický pre danú dobu
- nostalgická hodnota
Môžete mať doma predmet, ktorý má hodnotu
Ak máte doma porcelán, sklo alebo smaltované predmety po rodičoch či starých rodičoch, môže byť zaujímavé pozrieť sa na ne s novým pohľadom. Niekedy stačí pár minút na zistenie pôvodu alebo stavu a výsledok môže prekvapiť.
Pravdivé je toto:
- väčšina bežných predmetov má skôr sentimentálnu než finančnú hodnotu
- niektoré staršie kusy však môžu byť pre zberateľov zaujímavé
- cenu vždy ovplyvňuje vek, stav a atraktivita dekoru