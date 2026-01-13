Čo robiť, keď vám bankomat „zje“ platobnú kartu? Ide o minúty. Tu je správny postup krok za krokom

Výber hotovosti z bankomatu je pre väčšinu ľudí rutinná záležitosť. Občas však dôjde k situácii, keď bankomat kartu jednoducho nevráti. Hoci to pôsobí dramaticky, nejde o nič výnimočné a banky majú pre tieto prípady jasné pravidlá. Dôležité je neodísť od prístroja a konať podľa overeného postupu.
Kedy a prečo bankomat zadrží kartu?
Bankomaty pracujú podľa rovnakých bezpečnostných pravidiel. K zadržaniu karty dochádza v týchto situáciách:
1. Trikrát nesprávne zadaný PIN
Po troch chybných pokusoch bankomat kartu zadrží ako prevenciu proti zneužitiu. Toto je najčastejší dôvod.
2. Karta je zablokovaná, nahlásená ako stratená alebo expirovaná
Ak banka kartu eviduje ako neplatnú, bankomat ju automaticky vtiahne.
3. Karta nebola včas vybratá
Po skončení transakcie máte niekoľko sekúnd na jej vybratie. Ak zostane v štrbine, bankomat ju z bezpečnostných dôvodov vtiahne späť.
4. Technická porucha bankomatu
Výpadok internetu, softvéru alebo elektriny môže spôsobiť, že prístroj kartu nevráti. V takom prípade nejde o chybu klienta.
Tieto dôvody sú presne tie, ktoré uvádzajú banky a prevádzkovatelia bankomatov.
Ako reagovať v prvých minútach – postup podľa bánk
✔️ Nevzďaľujte sa od bankomatu
Pri akýchkoľvek problémoch odporúčajú banky zostať na mieste.
✔️ Pri bankomate na pobočke sa obráťte na pracovníkov banky
Len oni môžu preveriť situáciu priamo na mieste. Niekedy môžu kartu vyzdvihnúť pri najbližšom otvorení trezora bankomatu (nie okamžite – pracovníci spravidla nemajú k bankomatu priamy prístup).
✔️ Pri bankomate mimo pobočky vyhľadajte kontaktné údaje
Každý bankomat musí mať uvedený kontakt na prevádzkovateľa. Ak ho nenájdete alebo bankomat nefunguje, volajte priamo svoju banku.
Kontaktovanie banky – čo bude potrebovať operátor
Pri telefonáte budete uvádzať:
- presné miesto bankomatu
- čas, kedy došlo k zadržaniu karty
- identifikačné údaje karty (číslo z jej lícnej strany)
- vaše osobné údaje na overenie totožnosti
Následne banka odporučí dočasné obmedzenie karty, prípadne okamžitú blokáciu.
Toto je štandardný postup všetkých bánk.
Dočasné obmedzenie alebo blokácia – čo je pravda
Dočasné obmedzenie
▪ karta zostáva platná, ale bankové systémy zablokujú elektronické transakcie,
▪ obmedzenie možno neskôr zrušiť (ak sa karta bezpečne vráti).
Trvalá blokácia
▪ karta sa zneplatní a nemožno jej obnoviť platnosť,
▪ klient dostane novú kartu.
Tieto možnosti sú v ponuke všetkých bánk a postup je jednotný.
Poplatky – ako to je v skutočnosti
- Blokácia karty alebo vydanie novej karty môže byť spoplatnené podľa cenníka banky.
- Poplatky sa líšia podľa typu karty a banky.
- Ak sa potvrdí technická chyba bankomatu, banky môžu poplatok odpustiť, ale nie je to ich povinnosť.
Bankomaty uchovávajú presné logy o každej operácii – tieto záznamy sa používajú pri reklamáciách.
Môžem kartu dostať späť?
Áno, ale nie vždy. Závisí to od banky a typu bankomatu.
Kedy môžete kartu dostať späť:
- karta je stále platná
- nedošlo k bezpečnostnému incidentu
- banka nevydala pokyn na jej znehodnotenie
Ako to prebieha:
- U bankomatov na pobočke: technik alebo bankový pracovník kartu vyzdvihne pri pravidelnom servise (nie okamžite).
- U externých bankomatov: vyzdvihnutie zabezpečuje servisná firma, čo trvá spravidla 1–3 dni.
Banky majú presné lehoty, po ktorých sa zadržané karty automaticky skartujú – zvyčajne ide o niekoľko dní až týždeň, podľa interných pravidiel.
Prečo si ľudia často dajú urobiť novú kartu?
- Vrátenie môže trvať dlhšie, než vydanie novej.
- Novú kartu zvyčajne dostanete do 7–14 dní, expresne aj za 1–2 dni (za poplatok).