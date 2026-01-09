Koniec plynových sporákov? Európa smeruje k zmenám, ktoré zasiahnu každú kuchyňu

Plynové sporáky boli dlhé roky prirodzenou súčasťou európskych domácností. Hoci nikto nevyhlasuje ich okamžitý zákaz, smerovanie európskej legislatívy naznačuje postupný ústup plynu z nových budov. Výsledkom môže byť to, že v moderných kuchyniach budúcnosti bude plyn čoraz menej bežný.
Prečo sa Európa sústreďuje na obmedzenie fosílnych palív
EÚ prijala prepracovanú smernicu EPBD (o energetickej hospodárnosti budov), ktorej cieľom je znižovať emisie a zlepšovať energetickú účinnosť. Budovy sú totiž jedným z najväčších zdrojov emisií CO₂.
Nové pravidlá zavádzajú niekoľko dôležitých zmien:
- Nové budovy musia smerovať k nulovým emisiám – pri verejných budovách už od roku 2028, pri súkromných od roku 2030.
- Fosílne palivá vo vykurovaní sa majú postupne obmedzovať, ale nie okamžite zakázať.
- Od roku 2025 sa už nebudú poskytovať dotácie na samostatné fosílne kotly (napr. plynové kotly).
- Každá krajina si však môže sama stanoviť spôsob a tempo, akým bude fosílne systémy v praxi obmedzovať.
Toto smerovanie nemieri priamo na varenie, ale na energetický profil budov ako celku.
Ako sa nové pravidlá dotknú plynových sporákov?
Plynové sporáky nie sú zakázané a môžu sa používať aj naďalej. Články, ktoré tvrdia opak, neinterpretujú legislatívu presne.
Faktom je:
- Smernica neobsahuje zákaz plynových sporákov ani zákaz zavádzania plynu na varenie.
- Nové budovy však musia spĺňať prísne energetické kritériá a postupne sa odkláňať od fosílnych palív.
- V praxi to znamená, že niektoré nové projekty môže developer navrhnúť bez plynovej prípojky, aby sa ľahšie dostali k statusu budovy s nízkymi emisiami.
Či bude v novostavbách plyn dostupný, bude do veľkej miery závisieť od rozhodnutí jednotlivých členských štátov a samotných staviteľov.
Čo sa nemení: existujúce domácnosti
Využívajúci plynové sporáky nemusia robiť žiadne okamžité zmeny.
- Nehrozí plošný zákaz používania plynu v kuchyniach.
- Neexistuje ani dátum, po ktorom by bol domáci plynový sporák nelegálny.
- Modernizačné opatrenia majú byť postupné a zamerané najmä na vykurovanie, nie na varenie.
Ako reaguje trh so spotrebičmi?
Hoci legislatíva nezakazuje plyn na varenie, výrobcovia reagujú na dlhodobé trendy:
- stále viac investujú do indukcie a elektrických varných dosiek
- spotrebitelia uprednostňujú úsporné technológie
- ponuka plynových modelov sa môže časom zmenšovať, ale nezmizne
Indukčné dosky sú navyše kompatibilné s budúcimi bezemisnými budovami, čo urýchľuje ich rozšírenie.
Ako bude vyzerať budúcnosť kuchýň v Európe?
Budúci vývoj bude vyzerať skôr takto:
- V nových domoch bude plyn závisieť od rozhodnutia developera a národnej legislatívy.
- Staré domácnosti môžu používať plyn bez obmedzení.
- Varenie na indukcii a elektrine bude zrejme čoraz bežnejšie, najmä z praktických a energetických dôvodov, nie preto, že by plyn zakázala EÚ.
Zhrnutie: Koniec plynových sporákov sa nechystá, ale ich úloha sa môže v budúcnosti zmenšiť
Európska únia nezakazuje plynové sporáky ani ich neplánuje násilne odstrániť z domácností. Zmeny v legislatíve sa týkajú najmä vykurovania budov a energetickej efektívnosti, nie varenia.
Dlhodobý trend však smeruje k tomu, že:
- nové budovy budú čoraz viac preferovať elektrinu
- plyn bude v niektorých novostavbách ustupovať
- existujúce domácnosti môžu plyn používať bez obáv aj v ďalších desaťročiach