Bežná sprcha môže o pár rokov zmiznúť. Nahradiť ju má „ľudská práčka“ z budúcnosti

Technológie čoraz viac prenikajú aj do oblastí, kde by sme ich pred pár rokmi nečakali. Jedným z takýchto príkladov je aj oblasť osobnej hygieny. Hoci klasická sprcha zatiaľ zostáva hlavným nástrojom každodennej očisty, na svetovej výstave EXPO v japonskej Ósake predstavili zariadenie, ktoré ukazuje, ako by mohol vyzerať hygienický rituál v budúcnosti.
Nejde o obyčajnú sprchu, ale o uzavretú kapsulu, ktorá celý proces umývania vykoná sama – a bez akejkoľvek námahy zo strany človeka.
Bežná sprcha funguje desiatky rokov rovnako
Sprchovanie sa desaťročia nemenilo. Prúd vody z hlavice pomáha zmyť nečistoty a osviežiť telo, pričom v porovnaní s kúpeľom vo vani je sprcha úspornejšia aj ekologickejšia. Používatelia sami rozhodujú o teplote, dĺžke aj intenzite sprchovania, a tento jednoduchý a efektívny spôsob hygieny sa stal bežnou súčasťou života.
Práve túto rutinu sa snaží narušiť technologický prototyp z Japonska, ktorý kombinuje automatizáciu, senzory, mikrobublinky aj relaxačné prvky.
Umývanie v kapsule: nový zážitok z hygieny
Zariadenie, ktoré bolo vystavené na EXPO, funguje na jednoduchom princípe: človek si do kapsule ľahne a všetko ostatné zabezpečí technológia. Vnútro sa naplní teplou vodou a jemnými vzduchovými bublinkami, ktoré odstraňujú z pokožky nečistoty aj odumreté bunky. Umývanie prebieha bez použitia mydla či špongií, ide teda o formu peelingu, ktorá je šetrná a neinvazívna.
Súčasťou systému sú aj senzory, ktoré sledujú typ pokožky alebo aktuálny stav človeka. Na základe týchto údajov sa počas procesu zapájajú aj ďalšie prvky – napríklad tlmené svetlo, zvuky prírody či jemné vône, ktoré vytvárajú atmosféru pripomínajúcu pobyt vo wellness centre. Na záver dôjde k opláchnutiu a vysušeniu tela – bez potreby akejkoľvek fyzickej aktivity.
Celý cyklus trvá približne 15 minút a z pohľadu používateľa ide o úplne pasívny, no zároveň zmyslami obohacujúci zážitok.
Zariadenie zatiaľ nie je určené pre domácnosti
Kapsula bola pôvodne navrhnutá ako technologický koncept a ukážka možností budúcnosti. V súčasnosti ide len o prototyp, ktorý nie je dostupný v bežnom predaji. Navyše, jeho cena sa pohybuje na úrovni stoviek tisíc eur, čo znamená, že si ho zatiaľ môžu dovoliť len špecializované zariadenia, ako sú luxusné hotely alebo výstavné centrá.
Zariadenie si vyžaduje aj dostatočný priestor a technické zabezpečenie. To z neho robí zatiaľ skôr technologickú raritu než reálnu alternatívu ku klasickému sprchovaniu v domácnosti. Podľa dostupných informácií bolo doposiaľ vyrobených len niekoľko kusov.
Sprcha ako ju poznáme ostáva – a takto ju využívať čo najlepšie
Hoci budúcnosť hygieny môže byť zaujímavá, klasická sprcha ešte neodchádza zo scény. Naopak, jej správne používanie môže zlepšiť kvalitu pokožky aj pomôcť šetriť vodu.
Odporúčania odborníkov:
- Ak máte sedavý spôsob života, sprchovať sa stačí 2–4-krát do týždňa.
- Pri športovaní, fyzickej práci alebo horúčavách sa riaďte individuálnou potrebou.
- Vyhýbajte sa sprchovaniu viackrát denne, ak to nie je nevyhnutné – pokožka sa môže vysušiť.
- Počas sprchovania môžete vodu vypnúť pri mydlení – znížite tým spotrebu.
- Studená sprcha na záver podporuje prekrvenie pokožky a posilňuje imunitu.
- Čas sprchovania si vyberte podľa toho, kedy vám to najviac vyhovuje – ráno osvieži, večer uvoľní.
Budúcnosť hygieny? Zatiaľ len na výstave
Hoci futuristická kapsula na automatické umývanie tela vyvoláva pozornosť, zatiaľ ide len o technologický pokus a predzvesť možného vývoja. Bežná sprcha však zostáva najdostupnejšou, najpraktickejšou a najúspornejšou možnosťou pre väčšinu ľudí.
Očista sa možno časom zmení, no zatiaľ zostáva voda z klasickej sprchy neprekonanou kombináciou funkčnosti a komfortu.