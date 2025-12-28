Nechať kúrenie bežať, alebo ho vypínať? Chyba, ktorú pri šetrení energiami robí veľa Slovákov

Účty za energie v posledných rokoch stúpajú a mnohé domácnosti hľadajú spôsoby, ako aspoň trochu uľaviť rodinnému rozpočtu. Šetrenie energiou však neznamená len nižšie faktúry – zároveň znižujete svoju ekologickú stopu a chránite životné prostredie. To, ako máte nastavené kúrenie a ako s ním počas dňa narábate, dokáže výrazne ovplyvniť celkovú spotrebu.
Stojí za zmienku jedna dôležitá drobnosť: už zníženie teploty v miestnosti o 1 °C môže priniesť úsporu približne až 6 % energie. Nie je to však jediný trik, ako sa dopracovať k nižším účtom.
Každodenné návyky, ktoré znížia spotrebu energií
Mnohí si pri šetrení energiami predstavia veľké investície – zateplenie domu, výmenu okien či nový kotol. Pravda je však taká, že už drobné zmeny v každodennom fungovaní dokážu priniesť úsporu v desiatkach eur ročne. Stačí sa zamerať na pár konkrétnych zvykov:
1. Sprcha namiesto dlhej horúcej vane
Dlhé leňošenie vo vani síce pôsobí príjemne, ale práve ohrev vody patrí medzi najväčších „žrútov“ energie v domácnosti. Kratšia sprcha:
- zníži spotrebu teplej vody,
- skracuje dobu, počas ktorej musí bojler či iný zdroj voda zohrievať,
- pri pravidelnosti sa to výrazne prejaví na ročných nákladoch.
2. Pranie až vtedy, keď je práčka plná
Zapínať práčku kvôli pár kusom oblečenia je luxus, ktorý sa prejaví na účtoch. Najefektívnejšie pracuje vtedy, keď je naplnená približne na odporúčanú kapacitu výrobcom. Navyše platí:
- programy s nižšou teplotou (napr. 30–40 °C) sú oveľa úspornejšie,
- oblečenie sa pri nich menej opotrebúva,
- moderné pracie prostriedky vedia účinne prať aj pri nižších teplotách.
3. Bojler a kúrenie nemusia ísť „na plný plyn“
Mnohí majú v bojleri alebo na kotle nastavenú zbytočne vysokú teplotu, ktorú reálne ani nevyužijú. Voda sa potom prehrieva, a to stojí peniaze. Stačí:
- skontrolovať nastavenia,
- znížiť teplotu na rozumnú hodnotu,
- a pozorovať, že komfort sa nezmení, ale spotreba áno.
Tieto zmeny nie sú časovo náročné ani komplikované – ide len o postupné upravenie návykov. Ich efekt však ucítite už počas jednej vykurovacej sezóny.
Prečo úplné vypínanie kúrenia škodí viac, než pomáha
Jedna z najrozšírenejších predstáv je, že keď kúrenie úplne vypnete, určite ušetríte. Logicky to znie lákavo: keď radiátory nehrajú, energie sa nemíňajú. Realita je však iná.
Keď kúrenie vypnete na dlhší čas (napríklad na celú noc alebo celý pracovný deň), interiér sa výrazne ochladí:
- ochladia sa steny, podlaha, nábytok aj predmety v miestnosti,
- pri opätovnom zapnutí kúrenia musí systém vynaložiť oveľa viac energie, aby všetko znova prehrial,
- kúrenie potom beží dlhšie a intenzívnejšie, než keby len udržiavalo stabilnú miernu teplotu.
Výsledok? Pocitovo vám je medzičasom chladno a z dlhodobého hľadiska často neminiete menej, ale niekedy dokonca viac energie.
Oveľa výhodnejšie je nechať kúrenie zapnuté stále, ale:
- počas noci alebo pri odchode z domu teplotu len znížiť (tzv. útlm),
- nechať ju automaticky regulovať termostatmi v jednotlivých miestnostiach,
- neprepínať kúrenie z úplného vypnutia na plný výkon a späť.
Takto si zachováte tepelnú pohodu, dom či byt nepremrzne a vy sa vyhnete veľkým výkyvom spotreby.
Teplo, ktoré vám uteká cez okná: tichý zlodej peňazí
Veľká časť tepla z domu doslova uniká bez vášho vedomia. Okná sú pritom jedným z hlavných problémových miest. V starších budovách môžu byť zodpovedné až za približne 40 % tepelných strát.
Najmä v panelákoch a bytových domoch, kde je veľká plocha okien v pomere k fasáde, sa to prejaví veľmi výrazne. Čo môžete urobiť?
1. Výmena okien za moderné izolačné
Áno, ide o vyššiu jednorazovú investíciu, no:
- nové okná majú lepšie tepelnoizolačné vlastnosti,
- znižujú únik tepla aj hluku,
- úspora na vykurovaní sa začne prejavovať už počas prvej zimy.
2. Tesnenie ako jednoduché a lacné riešenie
Ak zatiaľ nemáte možnosť meniť okná:
- použite silikónové alebo penové tesnenie,
- skontrolujte, či cez rámy necítiť prievany,
- zamerajte sa na miesta, kde sú škáry a mikrotrhlinky.
Aj takto jednoduchý zásah dokáže citeľne obmedziť únik tepla.
Ako zefektívniť kúrenie v domácnosti
Aj pri kvalitných oknách a dobre nastavenom kotle môžete prichádzať o časť tepla len kvôli tomu, že sa po miestnosti zle šíri. Teplo potrebuje priestor, aby voľne cirkulovalo.
1. Radiátory nesmú byť „schované“
Častá chyba:
- radiátor je prekrytý dlhými závesmi,
- pred ním stojí gauč, skriňa alebo veľký kus nábytku,
- na parapety nad radiátormi sú naukladané ťažké predmety, ktoré bránia prúdeniu teplého vzduchu.
Výsledok? Miestnosť sa ohrieva pomalšie a nerovnomerne. Skúste:
- odsunúť nábytok aspoň pár centimetrov od radiátora,
- skrátiť závesy alebo použiť iný typ tienenia,
- neprekladať radiátory dekami či krytmi, ak to nie je nutné.
2. Reflexné fólie za radiátormi
Jednoduchý trik, ktorý sa osvedčil najmä v starších domoch a bytoch:
- na stenu za radiátor sa umiestni špeciálna reflexná fólia,
- tá odráža časť tepla späť do miestnosti,
- znižuje sa tým zbytočné prehrievanie vonkajšej steny.
Nie je to drahá záležitosť, no pri väčšom počte radiátorov dokáže priniesť citeľný prínos.
3. Ideálna teplota bojlera: približne 50 °C
Ak máte bojler, jeho nastavenie môže zásadne ovplyvniť spotrebu energie:
- príliš horúca voda znamená zbytočné prehrievanie,
- bojler sa viac opotrebúva a energia uniká cez jeho steny,
- navyše horúca voda sa často aj tak musí riediť studenou.
Teplota okolo 50 °C predstavuje rozumný kompromis medzi komfortom a úsporou. Voda je stále príjemne teplá, no na jej ohrev nepotrebujete toľko energie.
Malé kroky, veľký rozdiel
Možno sa zdá, že ide len o detaily – o jeden stupeň menej, pár minút kratšiu sprchu, tesnenie na oknách či odsunutý gauč od radiátora. No práve tieto drobnosti vytvárajú vo finále veľký rozdiel.
Ak začnete:
- skrátením času v sprche,
- nastavením rozumnej teploty na bojleri a termostatoch,
- lepším tesnením okien,
- neustálym, ale miernejším kúrením namiesto úplného vypínania,
- a uvoľnením priestoru okolo radiátorov,
postupne sa dopracujete k citeľne nižším účtom, príjemnejšiemu teplu doma a zároveň aj k šetrnejšiemu prístupu k životnému prostrediu.
Netreba čakať na ďalšiu nepríjemne vysokú faktúru za energie. Stačí začať s jedným malým krokom – a postupne k nemu pridávať ďalšie.