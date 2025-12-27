Čína vypestovala les s rozlohou takmer deviatich Slovenských republík. Pohľad z vesmíru vyráža dych

Kým sa vo svete lesy často vytrácajú, Čína sa vydala opačnou cestou – masívnym zalesňovaním krajiny, ktorá kedysi trpela suchom, eróziou a šírením púští. Od roku 1978 krajina buduje ambiciózny ekologický projekt s názvom Three-North Shelter Forest Program, známy aj ako Veľká zelená stena Číny.
Cieľom tohto obrovského programu je zastaviť postup púští ako Gobi a Taklamakan, obmedziť prachové búrky, chrániť pôdu pred eróziou a zlepšiť životné podmienky v suchých oblastiach severnej a severozápadnej Číny.
Video: reportáž o projekte zalesňovania v Číne
Ak si chceš urobiť obraz aj z videa, pôvodný článok odkazuje na tento materiál na YouTube:
Z púšte do zelene: ako sa mení krajina
Projekt bol spustený v roku 1978 a má trvať až do roku 2050. Do tej doby má vzniknúť pás lesov a vegetácie dlhý približne 4 500 kilometrov, ktorý prechádza cez viac ako 13 provincií. Zalesňovanie sa sústreďuje na oblasti, ktoré sú vystavené najväčšej degradácii pôdy a klimatickým extrémom.
Do roku 2020 podľa oficiálnych údajov Čína vysadila vyše 66 miliárd stromov, pričom lesnatosť krajiny sa zvýšila z približne 12 % na viac ako 23 %. Časť tohto nárastu je pripísaná práve programu Veľkej zelenej steny, hoci nie všetka výsadba prebieha v rámci tohto projektu.
Satelitné snímky ukazujú zreteľný rast vegetácie v severnej Číne, najmä v okrajových častiach púští, kde boli ešte nedávno len holé pláne. V týchto oblastiach dnes rastú dlhé pásy stromov, ktoré fungujú ako prirodzená bariéra proti vetru a piesku.
Vedecký prístup: stromy vyšľachtené pre púšť
V oblastiach s extrémnymi podmienkami nebolo možné vysádzať bežné druhy stromov. Preto čínski vedci vyvinuli špeciálne odrody drevín, ktoré sú odolné voči suchu, vetru a teplotným výkyvom. Tieto stromy majú často hlbšie korene, ktoré lepšie zadržiavajú vodu, a sú schopné prežiť aj s minimálnymi zrážkami.
V mnohých lokalitách sa pri výsadbe využívajú aj techniky zadržiavania vody, napríklad tvarovanie pôdy do polkruhov alebo misiek, ktoré zachytávajú dažďovú vodu a smerujú ju ku koreňom stromov.
Pomohlo to ekosystémom?
Áno – viaceré výskumy potvrdzujú, že tieto zalesnené oblasti zvýšili biodiverzitu, hoci s výhradami. Podľa štúdie publikovanej v časopise Nature Communications obnova lesov v Číne zlepšila životné podmienky pre približne 75 % druhov lesných vtákov, a to najmä v oblastiach, kde boli vysadené rôznorodé a prirodzene pôsobiace lesy.
Rozhodujúce pritom nie je len množstvo stromov, ale aj:
- ich výška a vek
- hustota porastu
- a napojenie na existujúce ekosystémy
Práve v takýchto podmienkach sa začali opäť objavovať hmyz, vtáky a iné drobné živočíchy, ktoré sú základom obnovy celého ekosystému.
Kritika: nie všetko ide ideálne
Napriek pozitívnym výsledkom existujú aj oprávnené obavy. Kritici poukazujú najmä na:
- vysoký podiel monokultúr – často sa vysádza len jeden alebo dva druhy stromov, čo znižuje odolnosť lesa
- veľkú spotrebu vody, čo môže ohroziť podzemné zásoby
- nízku mieru prežitia stromov v niektorých oblastiach – nie všetky výsadby sú úspešné
Niektoré štúdie dokonca naznačujú, že určitá časť zalesnených oblastí bola neskôr zničená požiarom alebo nedostatkom údržby. Projekt však pokračuje a postupne sa zlepšujú aj prístupy – napríklad sa častejšie vysádzajú zmiešané lesy namiesto monokultúr.
Zhrnutie: Čína vytvorila zelený štít proti púšti
Three-North Shelter Forest Program je jedným z najväčších zalesňovacích projektov v histórii ľudstva. Napriek výzvam a pochybnostiam je jasné, že zmena v krajine je viditeľná, a že projekt priniesol pozitívne výsledky nielen pre pôdu a ovzdušie, ale aj pre rastliny a živočíchy.
Čína ukázala, že aj v krajine, kde dominujú suché a nehostinné oblasti, je možné zmeniť smer – ak sa k tomu pristupuje dlhodobo, vedecky a s vôľou investovať do budúcnosti.