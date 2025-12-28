Jedovatý pavúk si našiel domov už aj na Slovensku: Objavili ho v týchto oblastiach, rozpoznáš ho podľa hororového vzoru

Na Slovensku sa objavil ďalší nechcený „nájomník“. Ide o druh pavúka Zoropsis spinimana, ktorému sa pre jeho vzhľad hovorí aj pavúk Nosferatu. Na prvý pohľad zaujme najmä veľkosťou – s nohami môže dosahovať približne 6 centimetrov, takže si ho v izbe určite nepomýliš s bežným pavúčikom v kúte.
Jeho telo a nohy pokrýva kombinácia hnedastých škvŕn a tmavší vzor na hlavohrudi, ktorý mnohým pripomína tvár či masku z hororu. Aj preto sa rýchlo stal „hviezdou“ sociálnych sietí – ľudia ho fotia, zdieľajú a často sa pýtajú, či je nebezpečný.
Prečo sa Nosferatu nasťahoval do domov a bytov?
Zoropsis spinimana má rád teplo a sucho, preto prirodzene vyhľadáva miesta, kde mu je príjemne – teda aj ľudské príbytky. V domoch a bytoch nájde:
- stabilnú teplotu,
- množstvo skrýš (štrbiny, zákutia pri nábytku, za skriňami, v rohoch stien),
- a dostatok potravy v podobe hmyzu.
Najčastejšie sa objavuje v oblastiach s miernejším podnebím, kde nie sú zimy extrémne chladné. Aj preto sa s ním ľudia čoraz častejšie stretávajú práve v interiéri, nie vonku na záhrade.
Stredomorský návštevník, ktorý sa šíri celou Európou
Tento druh pavúka pochádza zo Stredomoria, no už sa zďaleka neobmedzuje len na južné krajiny. Vďaka oteplovaniu a jednoduchému cestovaniu (napríklad s nákladom, automobilmi či tovarom) sa postupne rozšíril aj do ďalších častí Európy.
- Na Slovensku bol zaznamenaný najmä v Bratislave a na západe krajiny.
- Už skôr sa objavil v Nemecku, Poľsku či Českej republike, upozorňuje portál iMeteo.sk.
Práve v Nemecku je jeho príbeh veľmi výrazný. Podľa nemeckého zväzu ochrancov prírody (NABU) bolo na jeseň 2022 hlásených viac ako 25 000 nálezov tohto pavúka. V krajine ho pritom po prvý raz zaznamenali už v roku 2005, takže tam má za sebou takmer dvadsaťročné „obsadzovanie“ nového územia.
Prečo „Nosferatu“? Vzor na tele ako z nemého hororu
Prezývka Nosferatu nie je náhodná. Pavúk dostal meno podľa legendárneho nemého hororu Nosferatu – symfónia hrôzy z roku 1922, ktorý režíroval Friedrich Wilhelm Murnau. Vzor na jeho tele mnohým pripomína práve upíra z tohto filmu – tmavšie škvrny na hlavohrudi vytvárajú akoby „tvár“, čo v kombinácii s veľkosťou pôsobí mimoriadne desivo.
Znie to strašidelne, no pri pohľade na neho je dôležité zachovať chladnú hlavu.
Je pavúk Nosferatu nebezpečný?
Napriek hrozivému vzhľadu Zoropsis spinimana nie je pre človeka typickým smrtiacim pavúkom z hororov.
- Uhryznutie môže bolieť, podobne ako pichnutie osou či včelou,
- no vo väčšine prípadov jeho jed nie je pre človeka nebezpečný.
Pozornosť by však mali spozornieť:
- alergici a ľudia so sklonom k alergickým reakciám,
- prípadne osoby s veľmi citlivou pokožkou.
U tých môže uhryznutie vyvolať silnejšiu reakciu – opuch, začervenanie alebo výraznejšie bolesti. V takom prípade je rozumné miesto uhryznutia sledovať a v prípade komplikácií vyhľadať lekára.
Vo všeobecnosti však platí, že pavúk Nosferatu nevyhľadáva kontakt s človekom. Ak sa objaví v dome, väčšinou ide o náhodu – vybral si priestor, kde má dobré podmienky a veľa potravy, nie zato, aby útočil.
Veľký návrat obrovských pavúkov v Európe: ako zo sveta Harryho Pottera
Nedávno sme upozorňovali aj na iného pavúčieho „obra“, ktorý patrí k najväčším pavúkom v Európe. Ide o lovčíka mokraďového, známeho aj pod anglickým názvom Raft Spider. Kým Nosferatu sa sťahuje do domov, lovčík mokraďový je viazaný na úplne iné prostredie – močiare a vodné plochy.
Dlhé roky bol tento druh na pokraji zmiznutia, no teraz sa pomaly vracia do svojej prirodzenej domoviny.
Pavúk, ktorý chodí po vode a loví aj malé ryby
Lovčík mokraďový môže dosahovať veľkosť až 7 centimetrov, takže ide o pavúka, ktorého si v prírode určite všimneš. Obýva vlhké biotopy:
- okraje močiarov,
- stojaté či pomaly tečúce vody,
- zarastené brehy jazier a rybníkov.
Jednou z jeho najfascinujúcejších schopností je, že sa dokáže pohybovať po hladine vody. Využíva pri tom povrchové napätie vody a dlhé nohy, ktoré rozkladajú jeho hmotnosť. Práve na hladine alebo tesne pod ňou loví:
- menšie pavúky,
- rôzne bezstavovce,
- a dokonca aj drobnú rybku, ak sa mu naskytne príležitosť.
Celý jeho život pôsobí, akoby bol vystrihnutý z magického sveta – aj preto ho niektorí prirovnávajú k tvorom z príbehov o Harrym Potterovi.
Ochrana, ktorá funguje: desaťtisíce samíc v Británii
Lovčík mokraďový je zároveň dobrým príkladom toho, že ochrana prírody má zmysel. V minulosti bol v mnohých regiónoch Európy na hranici vyhynutia, no cielene nastavené ochranárske programy dokázali trend otočiť.
V Spojenom kráľovstve sa početnosť lovčíka mokraďového výrazne zvýšila a odhaduje sa, že tam v súčasnosti žije viac než 10-tisíc samíc. Správca rezervácie v Norfolku Tim Strudwick pre denník The Independent opísal, že samice sú podľa neho impozantné svojou veľkosťou aj vzhľadom a stretnutie s nimi v prírode považuje za výnimočný zážitok.
Stredná Európa zaostáva: v Česku kriticky ohrozený, o Slovensku chýbajú dáta
Kým v Británii sa môže lovčík mokraďový považovať za malý ochranársky úspech, v strednej Európe je situácia omnoho horšia.
- V Českej republike je tento druh vedený ako kriticky ohrozený. Za posledných približne 70 rokov bolo zaznamenaných len niekoľko desiatok nálezov, čo naznačuje veľmi malú a roztrieštenú populáciu.
- Na Slovensku presné údaje o jeho výskyte chýbajú. Odborníci však predpokladajú, že vzhľadom na podobné prírodné podmienky a postupnú devastáciu mokraďov u nás žije lovčík mokraďový len v obmedzenom počte lokalít a vo veľmi malom množstve.
Aj tento príklad ukazuje, aké dôležité sú močiare, mokrade a prirodzené vodné biotopy – nielen pre vzácne vtáky či obojživelníky, ale aj pre také fascinujúce tvory, akými sú veľké pavúky.
Nosferatu v dome, lovčík v mokradi: pavúky, ktoré sa oplatí poznať
Na jednej strane máme pavúka Nosferatu, ktorý sa spolu s teplejším podnebím a ľudskou dopravou rozšíril aj do našich domovov a bytov. Na druhej strane lovčíka mokraďového, ktorý je odkázaný na čistú a zachovanú prírodu a v strednej Európe bojuje o prežitie.
Spája ich jedno:
- vzbudzujú silné emócie – od fascinácie až po strach,
- no zároveň sú dôležitou súčasťou ekosystému, pomáhajú regulovať populácie hmyzu a ďalších drobných živočíchov.
Ak sa ti teda doma objaví pavúk Nosferatu, je pochopiteľné, že ťa možno prebehne mráz po chrbte. Nie je však dôvod na paniku – nejde o smrteľne nebezpečného živočícha. A ak budeš mať raz šťastie a v prírode zazrieš lovčíka mokraďového, budeš mať pred sebou jedného z najvzácnejších a najzaujímavejších pavúkov nášho kontinentu.