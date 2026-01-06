Zbohom záclony! Trend roka 2026, ktorý ovládne slovenské aj české domácnosti. Praktický, moderný a interiéru dodá úplne nový šmrnc

V mnohých moderných domácnostiach vidieť v posledných rokoch zmenu – klasické záclony sa nepoužívajú tak často ako kedysi. Nie je to preto, že by prestali fungovať, ale preto, že ľudia čoraz viac vyhľadávajú jednoduchší, vzdušnejší a menej náročný štýl interiéru. Súčasné trendy preferujú čisté línie, minimum dekoratívnych textílií a väčší dôraz na prirodzené svetlo.
Rímske rolety ako jeden z rastúcich trendov
Rímske rolety sa už niekoľko rokov držia medzi obľúbenými spôsobmi tienenia okien. Ich prednosťou je kombinácia praktickosti a estetického, moderného vzhľadu. Pri stiahnutí vytvoria súvislú plochu látky a pri vytiahnutí sa skladajú do pravidelných horizontálnych záhybov.
Odborníci na interiérový dizajn sa zhodujú, že v roku 2026 budú rímske rolety jedným z najčastejšie používaných typov tieniacich prvkov v súčasných interiéroch. Nejde však o náhradu všetkých záclon, skôr o trend, ktorý stále viac ľudí skúša.
Krátky pohľad do minulosti
V rôznych zdrojoch sa často uvádza, že rímske rolety majú svoj pôvod v starovekom Ríme, kde slúžili ako ochrana pred prachom a slnkom. Prepojenie so starovekými tieniacimi látkami však nie je možné presne doložiť do podoby, v akej rímske rolety poznáme dnes. Dá sa však povedať, že ľudia už v minulosti používali látky na zatienenie okien — a dnešné moderné rolety na túto všeobecnú tradíciu nadväzujú.
Moderné prevedenie je však úplne iné: výrobcovia používajú ľahké textílie, širokú paletu farieb a tvarov a možnosť upraviť dizajn podľa miestnosti.
Prečo ľudia často upúšťajú od záclon
Záclony majú svoje miesto v tradičných aj útulných interiéroch, no niektoré ich nevýhody vedú k tomu, že si ľudia čoraz častejšie vyberajú alternatívy:
1. Náročnejšia údržba
Riasenie a veľká plocha látky zachytávajú viac prachu. Pre domácnosti s alergikmi môže byť častejšie pranie záclon náročné aj nepraktické.
2. Znižovanie cirkulácie tepla
Ak záclona prekrýva radiátor, môže brániť prúdeniu teplého vzduchu do miestnosti. Tento problém sa netýka každej domácnosti, no pri niektorých dispozíciách môže byť citeľný.
3. Viac miesta a vizuálna „ťažkosť“
V minimalistických interiéroch ľudia často preferujú riešenia, ktoré pôsobia vzdušnejšie a menej dominantne.
Rímske rolety tieto nevýhody do veľkej miery eliminujú, keďže sú ploché, bez riasenia a zaberajú minimum miesta.
Svetlo, súkromie a atmosféra podľa výberu látky
Jednou z najväčších výhod rímskych roliet je veľká variabilita. V závislosti od zvolenej látky dokážu:
- mierne rozptýliť svetlo
- zachovať súkromie
- alebo takmer úplne zatemniť miestnosť (pri špeciálnych blackout materiáloch)
Vďaka tomu sa dajú prispôsobiť spálni, obývačke aj pracovni. Na rozdiel od ťažkých závesov pôsobia vizuálne ľahšie a v interiéri nevytvárajú pocit preťaženia.
Typy rímskych roliet
Rímske rolety sa vyrábajú v dvoch hlavných prevedeniach, ktoré sa líšia vzhľadom aj funkčnosťou:
1. Uvoľnené prevedenie
- bez výstuží, látka sa prirodzene riasi
- pôsobí mäkšie a dekoratívnejšie
- vhodné najmä pre menšie okná a jemnejší štýl interiéru
2. Štruktúrované prevedenie
- obsahuje horizontálne výstuhy
- zabezpečuje pravidelné a presné sklady
- hodí sa do moderných a minimalistických priestorov
Výber je čisto vecou vkusu a charakteru miestnosti.
Jednoduché ovládanie a nenáročná údržba
Rímske rolety možno ovládať ručne — retiazkou alebo šnúrkou — alebo si zvoliť motorické prevedenie. Elektrické systémy sú dostupnejšie než pred pár rokmi a často sa používajú v inteligentných domácnostiach.
Výhodou je aj jednoduchá údržba. Látka býva pripevnená suchým zipsom, takže ju možno ľahko zložiť a oprať podľa pokynov výrobcu. Pri výbere je vhodné vyhnúť sa veľmi tuhým materiálom, ktoré nemusia dobre držať tvar pri skladaní.