Domácnosti lejú do odtoku saponát na riad. Mnohí tak predchádzajú problému, ktorý dokáže poriadne potrápiť

Ak voda v kuchynskom dreze odteká pomalšie než zvyčajne, najčastejšou príčinou sú nánosy mastnoty a zvyškov jedál vo vnútri potrubia. Keď sa problém nerieši, môže sa odtok upchať úplne – a vtedy prichádzajú na rad drahšie opravy. Preto sa oplatí venovať pozornosť prevencii, ktorá je jednoduchá a neporovnateľne lacnejšia.
Video ako praktická pomôcka
Na internete existuje množstvo jednoduchých ukážok, ako odtok čistiť alebo ako mu predchádzať. Aj na YouTube možno nájsť krátke videá, ktoré znázorňujú postupy určené pre bežnú domácnosť – napríklad aj na kanáli Cleanipedia.
Treba však zdôrazniť, že videá slúžia len ako ilustračný a praktický doplnok, nie ako odborný zdroj. Každá domácnosť má iný typ potrubia, a preto je vhodné postupy vždy používať s rozumom.
Mastnota je hlavný dôvod, prečo sa odtok zanáša
Tuk sa do potrubia dostáva pri bežnom umývaní riadu takmer vždy – aj keď sa snažíme olej do drezu neliať. Na tanieroch, panviciach či pekáčoch zostávajú zvyšky mastnoty, ktoré sa pri oplachovaní dostanú do odtoku.
Vo vnútri potrubia na seba tuk viaže:
- kávovú usadeninu
- zvyšky jedla
- drobné nečistoty alebo vlákna
Takto vznikajú nánosy, ktoré sa časom stávajú tvrdšími a bránia vode v odtoku.
Prečo pomáha saponát na riad?
Tekutý prostriedok na riad obsahuje detergenty, ktoré dokážu rozpúšťať mastnotu. Tento proces sa nazýva emulgácia – aktívne látky obalia tukové častice tak, aby sa dokázali zmiešať s vodou, namiesto toho, aby sa lepili na potrubie.
Saponát je preto účinný ako prevencia a jemné čistenie, nie ako riešenie vážnych upchávok.
Ako používať saponát na udržiavanie čistého odtoku
Odporúča sa urobiť jednoduchý postup približne raz týždenne:
- Do odtoku nalejte asi štvrt pohára saponátu.
- Zalejte ho horúcou (nie priamo vriacou) vodou.
- Nechajte pôsobiť cez noc.
- Ráno pustite ešte raz horúcu vodu, aby sa uvoľnené zvyšky odplavili.
Táto metóda je bezpečná pre väčšinu domácich potrubí a znamená minimálne náklady.
Keď prevencia nestačí
Pri výraznejšom upchatí môžu byť účinnejšie:
- gumový zvon
- čistiaca pružina
- chemické prípravky na báze hydroxidu sodného (určené na silné organické zrazeniny)
Ak nepomôžu ani tieto postupy, je pravdepodobné, že upchatie sa nachádza hlbšie v potrubí, a vtedy je najlepšie privolať inštalatéra.
Malé preventívne kroky vás môžu ochrániť pred veľkými výdavkami. Niekoľko kvapiek saponátu a trocha horúcej vody sú investíciou, ktorá dokáže predísť upchatiu aj poškodeniu potrubia.