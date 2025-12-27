Tuniak z konzervy. Jedno slovo na etikete môže rozhodnúť o tom, koľko ortuti skutočne zjete

Tuniak patrí medzi obľúbené druhy rýb, ktoré si mnohí ľudia vyberajú pre vysoký obsah kvalitných bielkovín, omega-3 mastných kyselín a nízky obsah tuku. Často však prehliadame jeden dôležitý fakt – rôzne druhy tuniaka obsahujú rôzne množstvo ortuti, čo môže ovplyvniť naše zdravie, najmä pri častej konzumácii.
Čo je ortuť a prečo je problémová?
Ortuť je prirodzene sa vyskytujúci ťažký kov, ktorý sa do rýb dostáva z prostredia, najmä z oceánov kontaminovaných emisiami. V tele rýb sa hromadí vo forme metylortuti, ktorá je pre človeka toxická. Dlhodobé vystavovanie sa zvýšenému množstvu tejto látky môže negatívne ovplyvniť nervový systém, kognitívne schopnosti, pamäť a vývoj plodu počas tehotenstva.
Nie každý tuniak je rovnaký
Pod názvom „tuniak“ sa skrýva viacero druhov tejto ryby. Tie sa líšia veľkosťou, dĺžkou života, spôsobom lovu aj obsahom ortuti. Vo všeobecnosti platí:
- Menšie a mladšie druhy tuniaka obsahujú menej ortuti
- Väčšie a staršie druhy, ako napr. albacore (biely tuniak), majú ortuti viac
Porovnanie obsahu ortuti (údaje od FDA, USA):
- Tuniak pruhovaný (Katsuwonus pelamis, často označovaný ako „light tuna“):
→ priemerne 0,12 ppm (častokrát najnižší obsah spomedzi tuniakov)
- Biely tuniak / albacore (Thunnus alalunga):
→ priemerne 0,35 ppm, teda približne 3× viac než tuniak pruhovaný
Poznámka: ppm = počet častíc ortuti na milión častíc svaloviny
Ako rozpoznať bezpečnejší tuniak?
Pri výbere konzervy s tuniakom sa oplatí sledovať nasledovné:
Uprednostnite označenie „light tuna“ alebo „tuniak pruhovaný“ (Katsuwonus pelamis)
– ide o menší druh, ktorý býva menej kontaminovaný
Obmedzte „biely tuniak“, „albacore“ alebo „svetlý tuniak“ (Thunnus alalunga)
– tento druh má vyšší obsah ortuti, najmä pri častej konzumácii
Sledujte latinský názov druhu na etikete
– zloženie by malo byť transparentne uvedené, ak nie je, ideálne je vybrať si značku, ktorá druh špecifikuje
Sklenené obaly nie sú z hľadiska ortuti výhodnejšie
– výber medzi sklom a plechovkou neznižuje obsah ortuti, ale môže ovplyvniť chuť alebo čerstvosť
Koľko tuniaka je bezpečné zjesť?
Podľa amerického Úradu pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) a Agentúry na ochranu životného prostredia (EPA) platia tieto odporúčania:
Pre bežného dospelého:
- Light tuna (pruhovaný tuniak):
až 2–3 porcie týždenne (každá porcia cca 115 g)
- Albacore (biely tuniak):
maximálne 1 porcia týždenne
Pre tehotné a dojčiace ženy, deti:
- Odporúča sa uprednostniť tuniaka pruhovaného
- Obmedziť albacore na max. 1 porciu týždenne alebo úplne vynechať
Máme sa báť ortuti v tuniaku?
Nie, ak nekonzumujete tuniaka denne a vyberáte si vhodný druh, príjem ortuti zostáva pod hranicou bezpečnosti. Testy v Európskej únii, vrátane Česka a Slovenska, preukázali, že konzervovaný tuniak väčšinou nepresahuje limity povolené EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín).
Pozor si však dajte na častú konzumáciu, napríklad v prípade:
- fitness nadšencov, ktorí jedia tuniaka denne
- tehotných žien
- malých detí
Ortuť sa totiž v tele kumuluje a z organizmu sa vylučuje pomaly – niekoľko mesiacov.
Existujú aj bezpečnejšie alternatívy?
Áno. Ryby, ktoré obsahujú málo ortuti a zároveň majú podobné výživové benefity ako tuniak:
- Makrela (atlantická)
- Sardinky
- Sleď
- Pstruh
- Losos (najmä chovaný atlantický)
Všetky tieto druhy majú nízky obsah ortuti, vysoký obsah omega-3 a sú vhodné aj pre rizikové skupiny.
Tuniak zostáva skvelým zdrojom výživy, ak si dávame pozor na to, aký druh kupujeme a koľko ho konzumujeme. Malá zmena v čítaní etikety môže výrazne znížiť riziko nadmerného príjmu ortuti – a to je rozhodne krok správnym smerom pre vaše zdravie.