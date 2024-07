Slovensko má v Európskej únii najmenej novoregistrovaných bezemisných áut. Medziročne u nás ich predaj klesol o viac ako tretinu

Slovensko má v Európskej únii najmenej novoregistrovaných bezemisných áut. Ako konštatuje Inštitút pre stratégie a analýzy (ISA), v rokoch 2017 až 2022 stúpol v únii podiel novoregistrovaných osobných vozidiel s nulovými emisiami o jedenásť percentuálnych bodov, na Slovensku však len o necelé dva.

Uvedené automobily tvorili u nás v roku 2022 len približne 2 % novoregistrovaných osobných áut, čo bolo najmenej v celej EÚ.

Ťahúňom bezemisnej osobnej mobility bolo Švédsko

„V roku 2022 bolo ťahúňom bezemisnej osobnej mobility Švédsko, ktoré zaznamenalo takmer tretinový podiel bezemisných osobných vozidiel zo všetkých novoregistrovaných osobných automobilov. Nasledovalo Holandsko a Dánsko,“ uvádza ďalej inštitút. Priemerné emisie oxidu uhličitého z novoregistrovaných osobných áut v únii sa v období 2017 až 2022 znížili o 23,2 % a dosiahli necelých 110 gramov na kilometer.

V roku 2022 vytvorili osobné vozidlá 13 % celkových emisií oxidu uhličitého v EÚ. Energetika a doprava zhodne po asi štvrtine, dohromady tak boli zodpovedné za približne polovicu emisií. Pokles emisií v doprave je pritom výrazne pomalší ako v energetike a priemysle. Kým v prvej oblasti to v uvedenom období bolo o necelé 4 %, v druhej o asi pätinu a v priemysle o 13 %.

Medzične u nás predaje klesli o 33,5 percent

Podľa najnovších zverejnených údajov Európskeho združenia výrobcov automobilov sa u nás od januára do mája aktuálneho roka predalo 1 017 elektromobilov. V rovnakom období vlaňajšieho roka to bolo 856, nárast bol teda na úrovni takmer 19 %. V samotnom máji sa však u nás pre kúpu elektromobilu rozhodlo iba 189 Slovákov. V máji 2023 to pritom bolo až 284, medziročne tak u nás predaje elektromobilov klesli o 33,5 %.

