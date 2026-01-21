Renault uviedol na slovenský trh novú generáciu modelu Clio. Takto Clio ešte nevyzeralo - FOTO

Renault sa v polovici januára pochválil odbornej verejnosti prvými sériovými kúskami z novej generácie modelu Clia, ktoré importér doviezol na Slovensko. Novinka sa od predchodcu líši výrazne zmeneným dizajnom, ale zároveň novými motormi, prevodovkami, možnosťami i technológiami.
Clio chce byť nielen silným želiezkom v segmente B hatchback, ktorý je u nás stále dosť populárny, zároveň chce svojim zväčšeným autom s bohatšou výbavou a odlišným dizajnom prilákať pozornosť aj zákazníkov, ktorí doteraz kupovali takéto autá od prémiových značiek a tie im už ponuku oklieštili, či celkom zmazali.
Ďalšími potenciálnymi novými zákazníkmi sú tí, ktorí karosérie crossoverov a SUV modelov už majú plné zuby a taktiež tí, ktorí si pôvodne chceli kúpiť hatchback z triedy C, avšak väčší a lepšie vybavený model Clio im tiež neznie zle.
Renault Clio – tá istá platforma, iné auto
Model Renault Clio je tak ako v piatej generácii, aj teraz v šiestej, postavený na modulárnej platforme CMF-B. S tým rozdielom, že auto je dlhšie, má väčší rázvor, má väčší rozchod a má tiež väčšiu šírku a výšku. Celkovo tak Clio narástlo a v súčasnosti je len naozaj nepatrne ďaleko od menších modelov v nižšej strednej triede. Celková dĺžka je 4116 mm. Pôvodné Clio si písalo 4053 mm. Model je vyšší a vie byť ešte vyšší pre využitie až 18-palcových diskov kolies. Cieľom posunutia kabíny mierne vyššie je tiež uspokojenie potrieb zákazníkov, ktorí túžia po mierne vyššom posede, ale crossover nechcú.
Druhá vec je, že doslova každý centimeter výšky dnes nižším autám pomáha zvyšovať bezpečnosť pri nárazoch s vyššími vozidlami. Aj preto vidíme, že hatchback segmentu B má výšku od 1451 mm so 16-palcovými kolesami. Model má predný rozchod kolies zväčšený až na úroveň súčasného Capturu (o 40 mm viac medzigeneračne). Zväčšený je i batožinový priestor, ktorý pri nehybridných a ne-lpg modeloch ponúkne 391 litrov litrov objemu.