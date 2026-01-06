KGM Musso - nová generácia už za dverami - FOTO

KGM Musso, alebo ak chcete starý názov: Ssangyong Musso je klasický pickup s rebrinovým rámom. Pred dvomi rokmi prešla súčasná generácia faceliftom, teraz má prísť generácia nová s označením Q300. Oficiálne sa má svetu ukázať v januári tohto roku s následným rozbehom predaja na domácom kórejskom trhu.
Musso pritom od minulého roka figuruje v ponuke na vzdialenejších trhoch aj v pozícii elektromobilu. U nás táto verzia zatiaľ dostupná nie je. O to dôležitejšia je pre našinca správa o blížiacej sa generačnej obmene.
Musso EV totiž pre našincov nie je až tak atraktívnou verziou, navyše elektrický variant zatiaľ na náš trh žiaden z relevantných konkurentov nevozí, i keď aj to sa má v priebehu budúceho roka zmeniť. Pri novej generácii modelu sa očakávajú benzínové i naftové motorizácie s tým, že neskôr sa má pripojiť aj hybrid. U nás tak môžeme očakávať naftu a hybrid a možno aj elektrickú verziu.
Q300 Musso
Súčasné Musso je na trhu od roku 2018, dnešnú podobu dostalo pred dvomi rokmi dôsledným faceliftom, ktorý tak trochu predchádzal zmenu mena samotného výrobcu. Nová verzia nemá meniť nič zásadné, dokonca sa hovorí o prakticky nezmenených vonkajších rozmeroch, len s malými úpravami.
Auto má naďalej stáť na rebrinovom ráme, no ten by mal po vzore konkurentov ako Hilux, či Ranger prejsť revíziou v prospech napríklad zvýšenia tuhosti, či bezpečnosti. Model je na svetových trhoch dostupný s dvomi dĺžkami. Jedna len mierne prevyšuje päť metrov, kým druhá, označená ako Grand, má až 5,4 metra. Práve táto Grand verzia je v predaji aj u nás a práve tá kratšia má bližšie k elektrickému Mussu s dĺžkou 5,1 metra.
Novinka zatiaľ nemá zverejnené konkrétne špecifikácie, oficiálne poznáme len dizajn oboch verzií – Musso i Musso Grand. Vizuálne sa vozidlo má viac priblížiť k najnovším modelom značky, i keď má mať i vlastný robustný charakter s mriežkou chladiča i celou maskou pripomínajúcou najmä americké pickupy.
Kým mriežka chladiča niektorým pripomína modely značky Jeep, spojené predné svetlomety s výrazným LED pásom a tvarom denného svietenia zas naznačujú inšpiráciu modelmi Fordu, najmä tým najznámejším – F150. Tak či onak, dizajn auta je špecifický a zapadá do tvárí súčasných KGM modelov.