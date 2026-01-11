Nové MG ZS (test): Dospelý, dobre vybavený hybrid so skvelou cenou a prekvapujúcim nedostatkom - VIDEO

Nová generácia MG ZS urobila v oblasti dizajnu výrazný krok dopredu. Auto pôsobí oveľa dospelejšie , moderne, európskejšie a hodnotnejšie než to bolo u predchodcu. Najvýraznejšou zmenu v exteriéri je úplne prepracovaná predná maska, k lepšiemu sa zmenil tvar svetiel a vyšších výbavách disponujú plnohodnotnou LED technikou. V základe nájdete halogénové svetlá s denným LED svietením. Výrobca sa pritom triezvo vyvaroval prepojeniu svetiel ledkovým pásom.
Aktuálna generácia svojimi tvarmi a svetlou výškou zdôrazňuje príslušnosť do kategórie SUV. Zadná časť je jednoduchá, s modernou svetelnou grafikou. Tu zaujmú výrazné imitácie výduchov výfuku.
Prvým náznakom snahy o vyššiu kvalitu je aj zvuk zatvárania dverí, ktorý pôsobí pevne a „neplechovo“, čo vyvoláva až nečakaný pocit prémiovosti. Auto stojí podľa verzie výbavy na 16 palcových oceľových, alebo 17 alebo 18 palcových zliatinových diskoch.
Dokáže interiér udržať tento pozitívny prvý dojem, alebo sa v kabíne šetrilo na nesprávnych miestach?