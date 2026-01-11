Nové MG ZS (test): Dospelý, dobre vybavený hybrid so skvelou cenou a prekvapujúcim nedostatkom - VIDEO

Nová generácia MG ZS prichádza s jasnou ambíciou: osloviť európske publikum nielen agresívnou cenou, ale aj modernejším dizajnom, kvalitnejším interiérom a efektívnou hybridnou technikou.
Ivan Sámel
Jozef Murárik
Redakcia
3 min. čítania
Slovensko Testy áut Automobilový priemysel z lokality Slovensko

Nová generácia MG ZS urobila v oblasti dizajnu výrazný krok dopredu. Auto pôsobí oveľa dospelejšie , moderne, európskejšie a hodnotnejšie než to bolo u predchodcu. Najvýraznejšou zmenu v exteriéri je úplne prepracovaná predná maska, k lepšiemu sa zmenil tvar svetiel a vyšších výbavách disponujú plnohodnotnou LED technikou. V základe nájdete halogénové svetlá s denným LED svietením. Výrobca sa pritom triezvo vyvaroval prepojeniu svetiel ledkovým pásom.

Fotogaléria k článku:

MG ZS Hybrid+
MG ZS Hybrid+
MG ZS Hybrid+
10 fotografií v galérii
MG ZS Hybrid+
MG ZS Hybrid+
MG ZS Hybrid+ Foto: SITA/ Jozef Murárik

Aktuálna generácia svojimi tvarmi a svetlou výškou zdôrazňuje príslušnosť do kategórie SUV. Zadná časť je jednoduchá, s modernou svetelnou grafikou. Tu zaujmú výrazné imitácie výduchov výfuku.

Prvým náznakom snahy o vyššiu kvalitu je aj zvuk zatvárania dverí, ktorý pôsobí pevne a „neplechovo“, čo vyvoláva až nečakaný pocit prémiovosti. Auto stojí podľa verzie výbavy na 16 palcových oceľových, alebo 17 alebo 18 palcových zliatinových diskoch.

Dokáže interiér udržať tento pozitívny prvý dojem, alebo sa v kabíne šetrilo na nesprávnych miestach?

Firmy a inštitúcie: MGSAIC
Okruhy tém: MG ZS Hybrid+
Podcast: Testy áut Autolike
Máte tip na článok? Napíšte nám TU
Nahlásiť problém

Najnovšie na SITA.sk