Kia predstavila nový praktický crossover: Kia EV2 bude Made in Slovakia - FOTO

Práve segment B (SUV) pritom má byť v Európe ten najdôležitejší z hľadiska rozšírenia elektrických vozidiel medzi širšie masy zákazníkov.
Ján Hargaš
4 min. čítania
Kia ev2_05.jpg
Kia EV2 Foto: Kia
Kia pokračuje vo svojej modelovej ofenzíve a do portfólia žilinského závodu pridáva ďalšie elektrické želiezko. Po modeli EV4 sa v Žiline zhostia aj sériovej výroby tejto novinky. Kým EV4 je hatchback/sedan, model EV2 je crossover/SUV. Kompaktný elektromobil EV2 mieri na vrchol segmentu B (SUV), kde ho v nasledujúcich rokoch čaká príchod silnej koncernovej konkurencie v podobe elektrických vozidiel podobných rozmerov od Škody, Volkswagenu, či Cupry. 

Vstupný bod do EV sveta

Pre Kiu je model EV2 kľúčovým. Pre zákazníkov je vstupným bodom do sveta elektrických modelov značky. Tej sa podarilo predstihnúť mnohých konkurentov a do segmentu malých vozidiel prichádza s komplexnou ponukou vozidla, ktoré na malej zastavanej ploche ponúka veľa miesta. Ak by sme chceli hľadať v historickej pamäti, pravdepodobne by sme našli charakterového predka menom Kia Soul. Toto auto je síce podobne hranaté, no zároveň je ešte o kus kratšie.

Práve segment B (SUV) pritom má byť v Európe ten najdôležitejší z hľadiska rozšírenia elektrických vozidiel medzi širšie masy zákazníkov. Dôvod je jednoduchý: praktická karoséria s vyšším posedom a zvýšenou bezpečnosťou prispieva nielen k väčšiemu kufru a väčšiemu priestoru pre posádku ale zároveň dáva výrobcovi dostatok miesta aj pre solídnejšie veľkosti batérií tak, aby autá mohli byť využívané väčšinou motoristickej populácie bez obáv o dojazd. 

Dizajn z väčších aj menšiemu

EV2 fičí na rovnakej dizajnovej myšlienke ako jeho väčší súputníci. Zjednotenie protikladov je oficiálny poslovenčený názov. Dizajnový jazyk aj tu využíva opticky výrazné prvky ako napríklad vzpriamenú masku i celý postoj. K pocitovému zvýšeniu vozidla prispievajú zvislo orientované denné svetlá s charakteristickou “hviezdnou mapou”.

Kia ev2_01.jpg
Kia ev2_02.jpg
Kia ev2_04.jpg
Kia ev2_03.jpg

K offroadovému pocitu zas prispieva výrazná spodná línia okien a robustné blatníky spolu s diskami v rozmeroch od 16 do 19 palcov. K dispozícii bude viacero farieb karosérie i s perleťovými a matnými lakmi. Model od leta 2026 ponúkne aj športovejšie ladenú výbavu GT Line s vysokolesklými čiernymi detailami, ktoré nájdete napríklad na ozdobnej lište v hornej časti mriežky chladiča, či na krytoch predných hmlových svetiel. GT Line tradične patrí na vrchol výbavových stupňov a obvykle so sebou prináša aj exkluzívne doplnky. 

