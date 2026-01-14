Xpeng G7 prichádza aj k nám: Veľké SUV s dojazdom vyše 1500 km a AI všade - FOTO

Xpeng G7 je druhým z dvojice nových modelov, ktoré v januári oficiálne vstupujú na trhy v Európe i v Číne. Premiéru zažívajú 8. januára v Číne a hneď 9. januára v Európe.
Kým P7 je dlhočizný liftback s elektrickým i kombinovaným pohonom, G7-čka by k nám mala prísť iba ako verzia s predlžovačkou. Obe autá prichádzajú s najmodernejšou technikou a výrazne optimalizovanými komfortnými funkciami.
Xpeng G7
Model G7 šiel do výroby v júli minulého roka. Svoju púť začal ako čisto elektrický model s tým, že nesie všetky najmodernejšie prvky, ktoré súčasné vozidlá Xpengu ponúkajú. Podľa oficiálneho radenia je to stredne veľké SUV stojace na SEPA 2.0 platforme. O pohon sa stará výhradne zadný elektromotor s výkonom 218 kW (292 k) a s krútiacim momentom 450 Nm. Model má v ponuke dve kapacity batérie, v oboch prípadoch ide o bezpečnejšiu a lacnejšiu chémiu LFP. Prvá má 68,5 kWh, druhá 80,8 kWh.
Dojazd sa podľa relatívne benevolentného CLTC čínskeho cyklu pohybuje v rozmedzí od 577 km do 702 km. Model má celkovú dĺžku 4892 mm, šírku 1925 mm a výšku 1655 mm. Rázvor je 2890 mm. Vozidlo má identický rázvor ako menší model G6, avšak celkovou dĺžkou je tento crossover ešte o málo väčší ako vlajková loď G9 (1 mm). Ide o auto s enormným vnútorným priestorom, Xpeng píše dokonca o jednom metri priestoru pre nohy na zadných sedadlách. Pochopiteľne ide o tú najextrémnejšiu polohu predného sedadla, no aj tak je to solídny údaj. Vozidlo nesie modernú masku, ktorá zdobí všetky súčasné modely značky.
Xpeng G7 EREV
Verzia s predlžovačom dojazdu, ktorá má prísť do Európy ako prvá je výnimočná najmä dojazdom. Xpeng totiž do auta dokáže napchať serióznu palivovú nádrž i pravdepodobne najväčšiu batériu v plug-in hybridných vozidlách. Opäť ide o LFP baterku s 800 V architektúrou.
Jej kapacita je 55,8 kWh a tak ako v prípade EREV verzie modelu P7+, aj tu je k dispozícii 5C nabíjanie. To v preklade znamená, že zrýchlenie z 10 na 80 percent kapacity má prebiehať za jednu pätinu hodiny, teda za 12 minút. Obrovský nabíjací výkon všetkých nových LFP bateriek v podvozku Xpengov značka vysvetľuje manažmentom nabíjania podporovaným umelou inteligenciou.