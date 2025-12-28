Test Peugeot e-Boxer: Dokáže tichý obor s mestským dojazdom 420 km nahradiť diesel? - VIDEO

Peugeot e-Boxer nie je na trhu žiadnym nováčikom, jeho najnovšia verzia prináša zásadné zmeny. Ide o plnohodnotnú elektrickú alternatívu ku klasickému Boxeru, ktorá je primárne určená pre mestskú a regionálnu distribúciu. Kým v minulosti sa tieto autá vyrábali so spaľovacím motorom a následne sa v Turecku prestavovali na elektrinu, dnes sa už schádzajú priamo z výrobného pásu ako elektromobily.
Dizajnovo e-Boxer vychádza z overeného konceptu, ktorého korene siahajú až do roku 2004, pričom rovnaký základ zdieľajú aj Citroën Jumper, Fiat Ducato, Opel Movano či Toyota Proace, či RAM, ktorý nájdeme na cestách v Spojených štátoch.
Z hľadiska vzhľadu je funkčnosť a priestor pre náklad na prvom mieste a karoséria zostáva hranatá a účelná. Nová je maska dodávky. Prednú časť zdobí nové logo Peugeotu s hlavou leva a moderné svetlomety, ktoré sú výrazným pokrokom oproti minulosti.
Nový eBoxer si dodáva v dvoch dĺžkach – v základnej 5998 mm (L3) a o 36,5 cm dlhšej (L4), v dvoch výškach 2592 mm (H2) alebo 2830 mm (H3). Z kombinácie týchto dvoch parametrov vyplýva objem nákladového priestoru.
Van sa dodáva v troch karosárskych verziách plechov, polopresklenej a presklenej. Testovaná verzia L4H2 s dĺžkou 6363 mm a výškou 2592 mm je poriadny kus auta, v ktorom odveziete 5 bežných paliet a celkový objem nákladu môže byť 15 metrov kubických.
Praktickým príplatkovou možnosťou je otváranie zadných dverí v uhle 270 stupňov, čo je výhodou napríklad pri cúvaní k nakladacej rampe. Jedným z kľúčových aspektov dizajnu je umiestnenie batérie v podvozku vozidla, tak aby netrpel objem nákladového priestoru. Na druhej strane to mierne znižuje svetlú výšku, takže neodporúčame jazdu mimo spevnených ciest, aby nedošlo k poškodeniu akumulátora.
e-Boxer nepôsobí navonok extravagantne, od spaľovacích verzií sa na prvý pohľad líši len chýbajúcou koncovkou výfuku a prirodzene zapadne do firemného vozového parku.
Ako sa výrobcovi podarilo skombinovať relatívne starý koncept kabíny s modernými technológiami sa dozviete na nasledujúcej strane.