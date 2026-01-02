Toyota Corolla MY2026 - rovnaká cena, nové možnosti - FOTO

Toyota Corolla súčasnej 12-tej generácie zostáva na trhu aj pre rok 2026 a Toyota model obdarila drobnými zmenami v snahe zatraktívniť starnúci model. Corolla je symbol vozidla pre všetkých už od šesťdesiatych rokov minulého storočia. Neuveriteľných dvanásť generácií tohto automobilu a doslova milióny spokojných užívateľov.
Už v roku 2021 počítadlo vyrobených vozidiel tohto mena prekročil úroveň 50 miliónov a rok čo rok pribúdajú nové. Tie pre Európu schádzajú z výrobných liniek vo Veľkej Británii a v Turecku. Kým britský závod má na svedomí hatchback a kombi, v Turecku stavajú typický sedan. Corolla je pritom jedným z mála klasických sedanov v nižšej strednej triede, ktoré ešte sú v Európe k dispozícii.
Väčšina konkurentov podľahla tlaku iných karosárskych verzií, no Corolla sedan má stále dostatok odberateľov na to, aby Toyota model naďalej ponúkala a neponáhľa sa ani s generačnou výmenou. Aj keď sme koncept budúcej generácie Corolly už mohli vidieť, k sériovej podobe má ešte stále zopár krokov, a tak tá dvanásta zostane na trhu prinajmenšom ďalší rok, čo už bude 8 rokov od uvedenia v roku 2018.
Novinky pre rok 2026
Zoznam noviniek pre tento model nie je zvlášť dlhý, no predsa nejakú sú a musia byť, aby si Corolla udržala šmrnc, ktorý je v jej dvanástich generáciách novinkou zavedenou tou najnovšou generáciou.
Kým doteraz boli Corolly hlavne o praktickosti a spoľahlivosti, nová generácia sa chcela a stále chce zapáčiť širším vrstvám zákazníkov a kompletne zmenila imidž. Auto pôsobí modernejšie, sviežejšie, zaujímavejšie a tiež podstatne lepšie jazdí, takže odrazu európskym konkurentom stačí aj tam, kde boli vždy silnejší. Inšpirácia konkurenciou je zreteľná aj pri opcii menom Onyx Grey, teda pri novom sivom matnom odtieni laku.
V rámci siete výrobných závodov Toyota je práve ten v meste Burnastone prvý, ktorý ponúka možnosť lakovania vozidiel matným lakom. Sivá matná tak už od budúceho roka môže byť aj na nových Corollách i v našich končinách. Najprv sa pochopiteľne nasýti domáci britský trh a od jari 2026 budú takéto autá môcť prísť aj k nám. Ďalší nový odtieň zvaný sivá búrková je zas typický hlbšou metalízou a tiež modernejším vzhľadom.
Kým prvý menovaný môžete objednať pri hatchbacku a kombi, búrkovú sivú môžete pri všetkých troch verziách. V interiéri je novinkou látka Dinamica na sedadlách a operadlách hatchbacku a kombi, no prvýkrát sa dostáva aj do sedanu, kde je taktiež použitá na pre sedan nových športovejších sedadlách a to vo výbave Style. Novinkou je tiež znižovanie ekologickej stopy vozidla prostredníctvom využitia syntetickej kože na volante a na radiacej páke.