Elektromobilom sa Slováci dostanú aj do Chorvátska či Talianska. Trasa Bratislava – Split nevyjde viac ako 60 eur

Cesta elektromobilom do obľúbených dovolenkových destinácií ako napríklad Chorvátska alebo Talianska môže byť pre Slovákov nielen ekologická ale aj pohodlná a ekonomická.

Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Patrik Križanský, napriek pretrvávajúcim obavám ohľadom dojazdu alebo dostupnosti nabíjacích služieb si môžu elektromobilisti užiť bezproblémovú a pohodlnú cestu a zároveň prispieť k ochrane životného prostredia, znižovaniu svojich cestovných nákladov a emisnej stopy.

Dôležité je plánovanie cesty

Križanský pred cestou radí, naplánovať si trasu a vytipovať nabíjacie stanice pozdĺž cesty pomocou aplikácie svojho poskytovateľa nabíjacích služieb, prípadne pomocou aplikácií ako PlugShare alebo Chargemap.

„Väčšina zo slovenských operátorov má roamingové dohody s partnermi v zahraničí, čo znamená, že sa môžete počas cesty za hranice nabíjať za podobných (alebo rovnakých) podmienok ako doma,“ doplnil. Odporúča však overiť si, či nabíjacia karta alebo aplikácia funguje aj v krajinách, kam dovolenkár mieri.

Taliansko ale už aj Chorvátsko majú podľa neho dobre vybudovanú sieť rýchlonabíjacích staníc, najmä na hlavných cestných ťahoch a v turistických destináciách.

„Dovolenkári by mali mať na pamäti, že počas turistickej sezóny môžu byť nabíjacie stanice vyťažené. Ak nechcú absolvovať čakanie na voľný nabíjací bod, je dobré mať záložné riešenie pre nabíjanie mimo hlavných cestných ťahov,“ upozornil ďalej riaditeľ SEVA.

Hlavné výhody elektromobilov

Za hlavné výhody cesty elektromobilom označil fakt, že počas jazdy neprodukujú emisie, čo prispieva k ochrane životného prostredia, nabíjanie elektromobilu je aj v prípade diaľničných rýchlonabíjačiek spravidla lacnejšie ako tankovanie fosílnych palív a zároveň, že moderné elektromobily sa na rýchlonabíjačkách dokážu nabiť na desiatky až stovky kilometrov dojazdu za približne 30 minút, čo je aj vhodná dĺžka prestávky po 4 až 6 hodinách jazdy.

Ako ďalej pre agentúru SITA doplnil hovorca spoločnosti GreenWay, ktorá je lídrom na trhu v nabíjaní v strednej a východnej Európe, Boris Bukovský, pred cestou elektromobilom je dobré mať na pamäti niekoľko odporúčaní. Predovšetkým je to už spomínané plánovanie nabíjania ale aj kontrola kompatibility.

Vďaka sieti roamingových partnerov môžu klienti GreenWay využívať takmer 150-tisíc nabíjacích staníc v 25 krajinách. Všetky potrebné informácie nájdu v aplikácii GreenWay.

Novinka letnej sezóny

V Chorvátsku majú napríklad k dispozícii celkovo 950 nabíjacích bodov na 454 lokalitách, v Taliansku 21 252 nabíjacích bodov na 13 032 lokalitách. Novinkou letnej sezóny sú aj vlastné nabíjacie stanice v Chorvátsku.

„Konkrétne sme už implementovali dve nabíjačky v meste Ivanec (2x150kW) a do 1. júla pribudne ďalších päť staníc: 1x100kW v obchodnom centre v Záhrebe, 2x150kW v meste Slunj a 1x150kW v centre mesta Omiš. To výrazne zjednoduší plánovanie a realizáciu ciest do tejto populárnej dovolenkovej destinácie,“ dodal hovorca.

Ten zároveň poukázal aj na finančné výhody cesty elektromobilov. Napríklad pri využití aktuálnych ponúk spoločnosti Greenway by cena cesty Bratislava – Split – Bratislava s celkovou dĺžkou 1 542 kilometrov dosiahla 111,73 eur, pri využití pomalého nabíjania AC sa dá podľa neho Split z Bratislavy „otočiť“ za 52,63 eur. Pre porovnanie diesel so spotrebou 5 litrov na 100 kilometrov by to pri súčasných cenách dal za približne 120 eur a benzín so spotrebou 8 litrov na 100 kilometrov za asi 220 eur.

„Z uvedeného vyplýva, že pri optimalizácii jazdy a nabíjania sa dá Chorvátsko „otočiť“ elektromobilom štyrikrát lacnejšie ako na benzínovom aute,“ uzavrel.