Slováci si doviezli vyše 61-tisíc ojazdených áut, viac ako polovica mala nad 100-tisíc kilometrov

Na Slovensko bolo vlani zo zahraničia dovezených 61 512 ojazdených osobných automobilov. Viac ako polovica z nich mala najazdených vyše 100-tisíc kilometrov a takmer tretina bola staršia ako desať rokov. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holdings, prevádzkovateľa siete AAA Auto a Mototechna, spracovanej z oficiálnych údajov Ministerstva vnútra SR.
Mladšie vozidlá posilňujú svoj podiel
Mladšie vozidlá do päť rokov tvorili 44 percent dovozu, pričom počet áut vo veku do dvoch rokov sa medziročne takmer zdvojnásobil na necelých 8 000 kusov. Staršie autá si však naďalej držia výrazný podiel. Vozidlá vo veku 9 až 12 rokov tvorili takmer 15 percent, vo veku 13 až 17 rokov približne 14 percent a autá staršie ako 18 rokov predstavovali deväť percent dovozu. Štyri z desiatich dovezených áut mali viac ako deväť rokov.
„Vidíme, že už aj mladšie vozidlá postupne posilňujú svoj podiel na celkovom dovoze, no zatiaľ nedokážu dostatočne vytlačiť staršie autá z tohto segmentu. Tie naďalej tvoria výraznú časť a významne tak ovplyvňujú štruktúru celého sekundárneho trhu,“ uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová.
Z hľadiska najazdených kilometrov malo viac ako 50 percent vozidiel nad 100-tisíc kilometrov a tri z desiatich prekročili hranicu 150-tisíc kilometrov.
„Viac než polovica vlani dovezených vozidiel mala najazdených vyše 100-tisíc kilometrov, čo je naozaj vysoké číslo. Čím je auto staršie, tým sa zvyšuje potenciál problémov. Pri dovoze je preto kľúčové preverenie pôvodu, servisnej histórie a skutočného nájazdu kilometrov,“ dodala Topolová. Podľa nej nemusia byť informácie o zahraničných vozidlách vždy transparentné a prípadné skryté vady môžu byť pre kupujúcich finančne náročné.
Počet najlacnejších áut klesá
Čiastočné omladzovanie vozového parku sa prejavuje aj na cenách. Mierne klesá počet najlacnejších áut, no štyri z desiatich dovezených vozidiel stáli menej ako 15-tisíc eur. Zároveň rastie podiel drahších automobilov, pričom autá s cenovkou nad 30-tisíc eur už tvorili pätinu dovozu a kategória nad 40-tisíc eur medziročne vzrástla takmer o 40 percent.
Z pohľadu pohonu zostávajú dominantné dieselové motory, ich podiel však medziročne klesol zo 62 na 54 percent. Benzínové motory mierne posilnili a hybridy zaznamenali viac ako pätinový medziročný rast. Elektromobilov si Slováci vlani doviezli takmer 5 000, čo znamená viac ako dvojnásobok oproti roku 2024.
Najčastejšou karosárskou verziou boli kombi s takmer polovičným podielom. Približne každé desiate dovezené auto bolo MPV alebo hatchback, sedany skončili štvrté a SUV tvorili približne sedem percent dovozu. Rastie aj podiel vozidiel s automatickou prevodovkou, ktoré majú oproti manuálnym približne 60-percentný podiel.
Obľúbenou je Škoda
Medzi najčastejšie dovážané modely patrili Škoda Octavia s takmer 4 800 kusmi, Škoda Superb s vyše 2 500 kusmi, Volkswagen Passat s približne 2 000 kusmi, nasledované modelmi Volkswagen Golf a Škoda Kodiaq. Najväčším zdrojom ojazdených áut bolo Nemecko s viac ako 40-percentným podielom, nasledovali Rakúsko, Česko, Taliansko a Belgicko.
Podľa Topolovej pochádza zo západnej Európy veľká časť starších dieselových vozidiel, ktoré už nespĺňajú tamojšie emisné kritériá. „Ide najmä o autá určené pre cenovo citlivých zákazníkov. Problémom však je, že ich technický stav a emisné parametre často nezodpovedajú dnešným štandardom, čo v konečnom dôsledku zanecháva environmentálne aj bezpečnostné dôsledky na Slovensku,“ dodala.