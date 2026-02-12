SEVA: Do roku 2030 by na Slovensku mohlo jazdiť 150-tisíc elektromobilov a energetika to zvládne

Do roku 2030 by mohlo po slovenských cestách jazdiť približne 150-tisíc osobných batériových elektromobilov (BEV). Vyplýva to z výročného reportu Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (SEVA) s názvom Elektromobilita: kam smeruje transformácia. Podľa asociácie by zároveň v roku 2030 mohlo byť každé štvrté novoregistrované vozidlo na Slovensku plne elektrické.
Podľa riaditeľa SEVA Patrika Križanského sa elektromobilita postupne presúva z okrajovej témy do hlavného prúdu. „Ak sa naplnia predpoklady reportu, 150-tisíc elektromobilov do roku 2030 nebude ambiciózny cieľ, ale logický výsledok širšej ponuky vozidiel, rastúcej dôvery spotrebiteľov a postupného vyrovnávania rozdielov oproti vyspelým trhom,“ uviedol Križanský.
Analýza SEVA konštatuje, že nárast počtu elektromobilov nebude pre slovenskú energetiku predstavovať neúmernú záťaž. Spotreba elektriny na ich nabíjanie by podľa odhadov tvorila len zlomok celkovej ročnej spotreby krajiny. „Z energetického pohľadu nepôjde o šok, ale o postupný a zvládnuteľný nárast, ktorý bude možné absorbovať pri rozumnom plánovaní výroby, distribúcie aj rozvoja nabíjacej infraštruktúry,“ uviedol spoluautor reportu a analytik SEVA Martin Jelenek.
SEVA poukazuje na to, že kľúčovým faktorom rastu je rozširovanie modelovej ponuky, najmä v nižších a stredných segmentoch. Trhový podiel batériových elektromobilov na Slovensku vzrástol z 2,4 percenta na konci roka 2024 na 4,7 percenta ku koncu roka 2025. Podľa asociácie ide o reakciu trhu na dostupnejšiu a rozmanitejšiu ponuku vozidiel. K ďalšiemu rastu má prispieť aj vznik fungujúceho sekundárneho trhu s jazdenými elektromobilmi, ktorý môže znížiť vstupnú bariéru pre širšiu skupinu motoristov.
Podľa SEVA bude ďalší vývoj elektromobility rozhodujúci pre dlhodobú konkurencieschopnosť slovenského automobilového priemyslu. Asociácia upozorňuje, že bez zosúladenia výroby, domáceho dopytu a infraštruktúry môže Slovensko riskovať oslabenie svojej pozície v európskom automobilovom priemysle. „Elektromobilita nie je len o type pohonu. Ide o to, či dokážeme udržať priemyselnú hodnotu, pracovné miesta a technologické know-how v prostredí, ktoré sa mení rýchlejšie než kedykoľvek predtým,“ uzavrel Križanský.