Hyundai práve spustil predaj modelu Ioniq 6 N na Slovensku - FOTO

Elektrický sedan s parametrami superšportu a so zábavnosťou nemeckého kupé práve spoznal ceny, za ktorého si ho budú môcť kupovať slovenskí zákazníci. Kým to prvé tvrdenie z predchádzajúcej vety je fakt, to druhé je skôr predpoklad. No predpoklad podporený množstvom dát, ktoré novinka prináša na trh.
Ceny, ktoré nie sú malé
Hyundai sa pri svojom dizajnovom rade modelov zvaných Ioniq s cenami príliš nemazná. Tieto čisto elektrické autá, z ktorých každý je iný, než druhý, no všetky sú bez pochýb pod krídlami značky Hyundai nie sú lacné. Fanúšikovia prvého Ioniqu s elektrickým pohonom nie sú tí istí, ktorí fandia novým modelom ako Ioniq 5 a Ioniq 6, či Ioniq 9.
Kým Ioniq 5 je mohutný crossover s praktickou hatchback karosériou nafúknutou do rozmeru stredne veľkého SUV a Ioniq 9 je čisto elektrické rodinné veľkopriestorové SUV, model Ioniq 6 je športovo strihnutý, no inak tradičný trojpriestorový sedan s kvapôčkovou karosériou. Unikátny dizajn, pohodlná a priestranná kabína s oddeleným batožinovým priestorom doteraz pútala najmä svojim ojedinelým dizajnom inšpirovaným v časoch prvých aerodynamických karosérii vôbec. Teraz však púta už aj športovými parametrami.
Cena za unikátnosť je v prípade modelu Ioniq 6 dosť veľká. Slovenské cenníky štartujú na úrovni 46 590 eur a to so základnou pohonnou sústavou vrátane menšej 63 kWh batérie. Relevantnou plnotučnou ponukou je až tá, ktorá v cenníku figuruje pri výbave „Family”. S pohonom zadnej nápravy, dojazdom na nabitie až 680 km a batériou s kapacitou 84 kWh Ioniq 6 kúpite od 54-tisíc.
Doteraz najdrahšia verzia mala pohon všetkých kolies a našli ste ju pri športovejšej výbave N Line+ za 64 690 eur. Prémiové ceny, no prémiové aj výbavy a technológie. Koniec koncov Ioniqy stoja na 800V architektúre, ktorú dnes ešte stále neponúkajú ani veľké prémiové ryby, nieto mainstreamové automobilky. A o cenách čínskych konkurentov s podobnou technikou taktne pomlčíme a plynulo prejdeme k cenovke novinky.
Tu je: 78 890 eur, respektíve 77 390 eur pri značkovom financovaní. K tomu si môžete prirátať otvárateľné panoramatické strešné okno za 1200 eur a/alebo Techno balík obsahujúci digitálne vonkajšie zrkadlá, ktoré Hyundai rozumne nevložil do základnej výbavy. Digitálne zrkadlá sú za 1300 eur. Posledným príplatkom sú farby.
Perleťové a metalické zvané Performance Blue, Abyss Black a Nocturne Gray sú za 760 eur, no Hyundai ponúka aj dva nové matné odtiene. Volajú sa Gravity Gold a Nocturne Gray a treba uznať, že vyzerajú naozaj veľmi dobre. Ostatne ako celé auto, pretože keď sme model Ioniq 6 v populárnej čiernej matnej farbe volali Batmobil, N-ková šestka v matnej Nocturne Gray je superbatmobil. Chýba mu už len plameň z výfuku, no obávame sa, že ten nenájdete ani v príplatkovej výbave.