Mercedes-AMG GLC 53 4Matic: Nový vrcholný model s väčším počtom valcov - FOTO

Nová špičková verzia modelu Mercedes-AMG GLC bude mať síce menej koní ako súčasný úplný vrchol ponuky, pribudnú jej valce navyše. Ak by ste však túžili po GLC s vyšším označením 63, mali by ste sa poponáhľať. Štvorvalcový plug-in hybrid s absurdným výkonom a schopnosťami skončí a najvýkonnejší štvorvalec pretrvá len v kompaktných modeloch Mercedes-AMG 45 S.
Štyri valce viac ako šesť? To sa mi nezdá
Obe autá, ktoré nový plug-in hybridný systém založený na najvýkonnejšom štvorvalci (350 kW) sme si vyskúšali. Aj keď motor pochopiteľne nemal taký zvuk ako osemvalec a ani šesťvalec, jeho zvukový prejav rozhodne nebol slabý a rozliehal sa do veľkých diaľav. Vytknúť sa mu dala azda len menšia vyspelosť v porovnaní s väčšími motormi AMG, no to hravo zmazali celkové parametre a najmä schopnosti pohonného ústrojenstva vrátane brilantného pohonu všetkých kolies.
Fanúšikovia AMG, ktorí by boli ochotní za parametrovo vynikajúci, avšak „len” štvorvalcový systém sa akosi nenamnožili do dostatočného počtu a divízia AMG pochopila, že toto jej skrátka neprejde. Kým teda príde budúca potenciálna náhrada, ktorá by mohla opäť nosiť označenie 63, skeptickí fanúšikovia musia zvážiť, či im bude stačiť „náhrada” v podobe mild-hybridnej šesťvalcovej alternatívy.
AMG predpokladá, že áno a model GLC a GLC Coupe sú prví, ktorí túto verziu dostanú. Len ťažko by sme uverili, že Mercedes si vysokovýkonný systém plug-in hybridu dovolí len tak škrtnúť a je celkom možné, že sa ešte dočkáme šesťvalcového motora vsunutého nie do mild-hybridu ako pri 53-jke ale do práve škrtnutého plug-inu. Všetko bude asi záležať na výkone predajov.
Mercedes-AMG GLC 53 4Matic
Pri nových modeloch značky Mercedes môže nastať istý dojem zmätku. To preto, lebo Mercedes s veľkou slávou oznámil novú generáciu modelu GLC, no tá prišla len v polovici generačného cyklu druhej generácie a navyše len ako elektromobil. Pritom platforma novej generácie teoreticky umožňuje aj použitie spaľovacích motorov, no zatiaľ je nové GLC tretej generácie len elektrické.
Takže v predaji zostávajú ako GLC, tak GLC Coupé druhej generácie a práve pre ne je určená nová špičková verzia. Tá je v porovnaní so svojim prvým vydaním v Triede CLE 53 ešte pošteklená väčšmi smerom k vyšším dosiahnuteľným otáčkam a rýchlejšieho dosahovania vysokých otáčok. Model GLC 53 4Matic+ poskytne maximálny výkon 330 kW (449 k) pri 5800 až 6100 ot/min a trojlitrový radový šesťvalec s dvojstupňovým prepĺňaním a 48V hybridom dodá 600 Nm krútiaceho momentu v rozmedzí 2200 až 5200 ot/min, pričom v prípade funkcie Overboost ponúkne krátkodobo až 640 Nm.
Motor je kombinovaný s ISG štartér-generátorom umiestneným v púzdre prevodovky, ktorý dokáže nielen nehlučne a neciteľne reštartovať spaľovací motor v prospech zníženia spotreby, ale zvládne dopomôcť spaľovaciemu motoru v jeho slabších miestach výkonom 17 kW (23 k) a krútiacim momentom 205 Nm.