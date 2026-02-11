Počet podvodných predajov jazdených áut rastie. Odborníci radia, ako odhaliť rizikovú kúpu

Odporúčaním je mať pri kúpe jazdeného auta k dispozícii vlastného mechanika.
Počet podvodných predajov jazdených áut na Slovensku rastie, pričom rizikové vozidlá sa najčastejšie objavujú na inzertných portáloch. Najväčší tuzemský predajca jazdených vozidiel AAA Auto odmietne vykúpiť až 65 percent ponúkaných áut pre ich zlý technický stav, právne vady alebo pochybnosti o pôvode. Tieto vozidlá sa následne dostávajú na trh prostredníctvom súkromných inzerátov.

Podľa odborníkov sa za súkromných predajcov často vydávajú priekupníci alebo neoficiálni obchodníci, pričom lákajú na nižšiu cenu. Vozidlo z inzerátu môže byť lacnejšie o niekoľko stoviek eur, v skutočnosti však môže skrývať vady v hodnote tisícov eur. Riziko stočeného tachometra, zatajených havárií či nadmerného opotrebenia je najmä pri vozidlách z dovozu vysoké.

Preverenie jazdeného vozidla

Základné overenie vozidla je možné prostredníctvom identifikačného čísla VIN, ktoré môže odhaliť pôvod auta, vývoj stavu tachometra alebo záznamy o poistných udalostiach. Tieto údaje však nemusia byť úplné a online kontrola spoľahlivo potvrdí najmä to, či vozidlo nie je kradnuté.

Ak sa kupujúci predsa len rozhodne zadovážiť si jazdené vozidlo na vlastnú päsť prostredníctvom inzertných portálov, mal by podľa odborníkov postupovať mimoriadne obozretne. Riziková je najmä kúpa v rámci komisionálneho predaja, keď je inzerent len sprostredkovateľom.

Dôležité je všímať si kvalitu samotného inzerátu a informácie o servisnej histórii vozidla. Obhliadka by mala prebiehať za denného svetla so zameraním na stav karosérie, lak a prípadné známky korózie či opravovaných častí.

Dôkladná skúšobná jazda

Pozornosť si vyžaduje aj podvozok, ktorý je vhodné skontrolovať priamo pod vozidlom, prípadne si jeho stav zaznamenať pomocou mobilného telefónu. V interiéri je potrebné preveriť funkčnosť všetkých prvkov a všímať si pachy signalizujúce vlhkosť alebo pleseň.

Nevyhnutnou súčasťou kúpy by mala byť aj dôkladná skúšobná jazda pri rôznych rýchlostiach a na rôznych typoch povrchu, počas ktorej môže veľa napovedať aj rozhovor s predávajúcim o spôsobe používania vozidla a jeho nedostatkoch.

Aj pri dôkladnej obhliadke však podľa expertov nemožno bez špeciálneho vybavenia a znalostí odhaliť všetky skryté poruchy. Zvýšená spotreba oleja, problémy s emisnými systémami či opotrebenie kľúčových komponentov sa často prejavia až po dlhšej prevádzke a môžu signalizovať stočený tachometer.

Prítomnosť vlastného mechanika

Ako upozornila generálna riaditeľka Aures Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA Auto, Karolína Topolová, medzi typické indikátory manipulácie s počtom najazdených kilometrov patria problémy s rozvodovými reťazami.

„Tie sa prejavujú pri studenom štarte, lenže predávajúci príde na stretnutie so zahriatym autom,“ vysvetlila Topolová. Dodala, že pri výkupe nechávajú rizikové vozidlá stáť do druhého dňa, aby ich mohli otestovať pri studenom štarte.

Odporúčaním je mať pri kúpe jazdeného auta k dispozícii vlastného mechanika. Technici spoločnosti na Slovensku ročne skontrolujú približne 60-tisíc vozidiel, pričom väčšinu z nich vyradia z ponuky. Podľa spoločnosti je výhodou kúpy u overeného predajcu nielen garancia pôvodu a technického stavu, ale aj možnosť reklamácie alebo výmeny vozidla a eliminácia právnych rizík, ako sú exekúcie či spoluvlastnícke vzťahy.

