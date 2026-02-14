Ženy a muži sa pri výbere auta líšia, v kľúčových trendoch sa však zbližujú

Muži a ženy pristupujú ku kúpe ojazdeného auta rozdielne, no ich preferencie sa v posledných rokoch čoraz viac približujú. Kým muži aktuálne najviac preferujú SUV, dieselové motory a sivú farbu, ženy častejšie volia hatchbacky, benzín a bielu.
U oboch pohlaví však výrazne rastie obľuba automatickej prevodovky či pohonu 4×4. Vyplýva to z analýzy spoločnosti Aures Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA Auto a Mototechna, ktorú pripravila pri príležitosti sviatku svätého Valentína.
Podiel žien na kúpe rastie
Analýza nákupných preferencií z rokov 2019 až 2026 ukazuje, že podiel žien medzi kupujúcimi ojazdených áut rastie. Kým v roku 2019 tvorili 27 percent zákazníkov, v roku 2025 aj 2026 je to už 31 percent. Podiel mužov tak klesol zo 73 na 69 percent.
Počet podvodných predajov jazdených áut rastie. Odborníci radia, ako odhaliť rizikovú kúpu
„Zásadné rozhodnutie o kúpe konkrétneho modelu auta tak čoraz častejšie nie je len jeho, ale aj jej rozhodnutím. Muži a ženy sa možno líšia v detailoch, no trendy ukazujú jasne – pri výbere auta hľadajú to isté: bezpečnosť, spoľahlivosť, pohodlie a istotu do budúcnosti,“ uviedla generálna riaditeľka Aures Holdings Karolína Topolová.
Ženy verné benzínu, muži ustupujú od diesla
Preferencie pri výbere paliva zostávajú jednou z oblastí, kde sú rozdiely najvýraznejšie. Muži dlhodobo balansujú medzi benzínom a dieselom, pričom popularita diesla u nich za sedem rokov klesla o sedem percentuálnych bodov.
Slovákov vlani lákali zo zánovných áut hlavne benzínové SUV, pri starších preferovali naftové kombi
V roku 2026 predstavuje podiel dieslových áut 45,5 percenta a benzínových 46,7 percenta. Ženy jednoznačne preferujú benzínové motory, ktoré si v roku 2026 vybrali v 58 percentách prípadov. Spoločným trendom je rastúci záujem o hybridné a elektrické pohony.
Automat sa stáva štandardom, SUV dobieha hatchback
Výrazným trendom je nárast popularity automatickej prevodovky. U mužov jej podiel vzrástol zo 17 percent v roku 2019 na takmer 36 percent v roku 2026, u žien zo 16 na viac než 33 percent. Manuálna prevodovka tak postupne stráca dominantné postavenie.
Zima ochladila trh s ojazdenými autami, január bol najslabší za posledné roky
Medzi najrýchlejšie rastúce segmenty patria vozidlá SUV. U mužov stúpol ich podiel z 19 na viac než 30 percent, u žien z necelých 17 na takmer 30 percent. Ženy síce stále najčastejšie volia hatchbacky (34,5 percent), ich podiel však výrazne klesá. Tretím najobľúbenejším typom karosérie je u oboch pohlaví kombi.
Rastie záujem o 4×4, farby ostávajú konzervatívne
Podiel vozidiel s pohonom všetkých kolies rastie u oboch skupín. Kým v roku 2019 si 4×4 vybralo 14 percent mužov a necelých 10 percent žien, v roku 2026 je to už takmer 19 percent mužov a viac než 15 percent žien.
Čo je bežné na západe, prejavuje sa už aj na Slovensku, ľudia kupujú viac jazdeniek s automatom
Najobľúbenejšími farbami sú naďalej biela, sivá a čierna. Ženy si čoraz častejšie vyberajú bielu, v roku 2026 tvorila približne štvrtinu ich nákupov. Muži najčastejšie siahajú po sivej farbe (23 percent), no rastie aj ich záujem o bielu. Výrazné farby ako oranžová, zelená či žltá sa objavujú len v jednom až dvoch percentách prípadov.
Škoda vedie u mužov aj žien
Dlhodobou jednotkou medzi značkami je Škoda Auto s približne štvrtinovým podielom u oboch pohlaví. U žien nasledujú značky Kia a Volkswagen, u mužov je druhý Hyundai a tretia Kia. Medzi konkrétnymi modelmi je u mužov aj žien dlhodobo na čele Škoda Octavia pred modelom Škoda Fabia. Tretie miesto patrí u mužov modelu Kia Sportage a u žien modelu Volkswagen Passat.