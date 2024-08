Zuzana Paňková po štvrtej priečke v C1 žiarila šťastím, v Slovenskom dome ju dojalo búrlivé privítanie (foto)

V stredu popoludní dosiahla vynikajúci výsledok na olympijských hrách v Paríži mladá reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková, ktorá medzi kanoistkami skončila štvrtá. Pred zotmením nemohla chýbať v Slovenskom olympijskom dome, v ktorom sa jej dostalo vrelého a búrlivého privítania. Stále iba 19-ročná Košičanka bola z celej situácie dojatá a na jej tvári sa objavili aj slzičky šťastia.

Z finálovej jazdy si veľa nepamätá

„Je to úžasné a ťažko sa opisujú emócie, ktoré prežívam. Chcela by som sa každému poďakovať, kto si našiel čas sledovať a podporiť ma,“ hovorila.

Po úžasnom športovom výkone sa s odstupom času aj u nej vyplavovali emócie, ktoré v kanoe musela dôsledne limitovať, aby sa sústredila na svoje jazdy.

„Veľa si z finálovej jazdy nepamätám. Viem len to, že som sa sústredila na každá bránu. A keď som vychádzala z osemnástky, tak som si povedala, že toto je naozaj dobrá jazda a už len to dokončiť,“ prezradila. Bolo z toho úžasné 4. miesto.

Dojatý bol aj tréner

Dojatý aj hrdý bol jej tréner Peter Murcko. „Toto je dôvod, prečo robíme šport. Tieto emócie dokážete zažiť iba v takýchto výnimočných situáciách. Mne sa to so Zuzkou podarilo už niekoľkokrát,“ zhodnotil. Tréner pridal aj svoj pohľad na to, ako prebiehalo finále.

„Do finále sme šli z veľmi dobrej pozície, ísť tam štvrtý v poradí nie je zlé. Bol som veľmi rád, že pred Zuzanou neboli veľmi silné súperky. To sa mi aj potvrdilo, pretože prišla do cieľa a mala relatívne dobrý čas. Vedel som, že technicky spravila veľmi veľa vecí správne, aj keď tam boli dve chybičky, no to nie je podstatné. Nasledovala Elena Liliková, urobila famózny čas a ja som vedel, že hore na štarte to všetci vedia. A súperky začali robiť chyby. Zuzana urobila dobrú prácu a je z toho tento výsledok,“ povedal.

Zuzana Paňková ešte v Paríži nekončí, už v piatok ju čaká kvalifikácia v novej olympijskej disciplíne – kajak krose.