Fantastická Paňková cíti viac šťastie ako smútok. Vo finále mi jazda vyšla a nič lepšie by som už neukázala, priznala (foto)

Vynikajúce 4. miesto v stredu dosiahla slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková, pred ktorú sa vo finále súťaže kanoistiek dostali iba Austrálčanka Jessica Foxová, Nemka Elena Liliková a Američanka Evy Leibfahrtová. Od pódia najmladšiu členku slovenskej výpravy delilo iba 1,12 sekundy.

Štvrté miesto je super

„Cítim viac šťastie ako smútok. Dala som do toho všetko a jazda mi vyšla tak, ako som chcela. Nič lepšie by som už na vode neukázala. Aj preto viem, že štvrté miesto je super. Trochu to bolí, ale je to 4. miesto na prvej olympiáde, je to úžasný pocit,“ prezradila po tom, ako skončila tesne za medailovým pódiom.

Zo semifinále postupovala 19-ročná Košičanka z 9. priečky. „V semifinále som vedela, že mi stačí zájsť normálnu jazdu a postúpim. Šla som to rovnako ako v kvalifikácii, aby som neminula viac energie, ako bolo potrebné. A finále som šla na plný plyn,“ prezradila.

Náročná trať

Trať na OH 2024 je mimoriadne ťažká s viacerými náročnými úsekmi s dravou vodou.

„Stavitelia sa s ňou celkom ‚vyhrali‘. Hlavne pre nás kanoistiky to bolo náročné. Myslím si, že každá z nás vydala zo seba maximum a bojovali sme, takže sa bolo na čo pozerať. Rada jazdím na ťažkých tratiach. Som vďačná aj za to, že som ju absolvovala čisto. Stále si vravím, že čistá jazda je dobrá jazda,“ uviedla.

Doplnila, že medailistky šli veľmi dobre a zaslúžene sa dostali na pódium.„Ja som zo seba vydala maximum, no nestačilo to na medailu. Lepšiu jazdu som zájsť nevedela,“ priznala.

Odložené maturitné skúšky

Keďže pod päť kruhov cestovala premiérovo v kariére, očakávania nemala medailové. „Pred olympiádou by som 4. miesto brala, preto ma to teraz menej bolí,“ priznala.

Po olympiáde si Zuzana Paňková od vodného slalomu trochu oddýchne, čakajú ju odložené maturitné skúšky. „Zvládla som olympiádu, a tak zvládnem všetko,“ vyhlásila odvážne.

V Paríži ju čaká ešte kajak kros, no už teraz má z OH kopec zážitkov. „Olympiáda je niečo úžasné, som tu s najlepšími športovcami na svete. Som rada, že som sa stretla so Simone Bilesovou a mohla jej poďakovať za to, aká je neskutočná inšpirácia,“ uzavrela Paňková.