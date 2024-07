„Mám veľkú radosť a zatiaľ to ešte vstrebávam.“ Bronzový Beňuš túži aj po olympijskom zlate (video+foto)

V Slovenskom olympijskom dome v Paríži bolo v pondelok večer veselo. Niekoľko hodín po zisku bronzu vo vodnom slalome tam zavítal kanoista Matej Beňuš aj s rodinou a na malom pódiu sa stretol aj so skejtbordistom Richardom Turym, ktorý skončil piaty v disciplíne street a bol tam najlepším Európanom.

Medzi gratulantmi nechýbal ani prezident SR Peter Pellegrini, minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok či prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel. Skúseného Bratislavčana Beňuša milo potešilo množstvo priaznivcom, ktorí mu priamo v Paríži gratulovali k cennému kovu.

„Je to úžasné. Je tu veľa milých ľudí a som veľmi šťastný. Ja sám som ešte nemal čas sa tešiť, lebo som mal rôzne povinnosti. Zatiaľ to ešte vstrebávam, ale všetok stres už opadol,“ priznal v priestoroch Maison Slovaque.

Manželka bola vystresovaná dvojnásobne

„Mám veľkú radosť, že tu so mnou boli aj najbližší. Manželka bola vystresovaná dvojnásobne, asi aj za mňa. Mám veľkú radosť z toho, že to všetko naživo videl aj najstarší syn a dúfam, že to pre neho budú spomienky na celý život, že sa podarila takáto veľká vec. A snáď na ďalšiu olympiádu prídu aj ďalší synovia,“ doplnil.

Matej Beňuš je chlap ako hora a navonok na ňom nie je badať, aké emócie prežíva.

„Vnútorne sa z toho teším. Aj manželka mi doma často hovorí, že som mohol prejaviť nejaké emócie. Ja sa vnútorne teším a nie som ten typ, aby som to dával najavo von. Teším sa,“ prezradil strieborný z OH 2016 v Riu de Janeiro, ktorý v Tokiu 2021 zostal bez cenného kovu.

Neskutočný bojovník

Obrovskú radosť a pocit zadosťučinenia mal aj Beňušov tréner Matúš Hujsa, v minulostí sám slovenský reprezentant vo vodnom slalome a aktuálne jeden z najlepších bežcov-vytrvalcov na Slovensku.

„Pocity sú perfektné. Byť na olympiáde, či už ako športovec alebo člen realizačného tímu, a dosiahnuť medailové umiestnenie, je to fantastické. Maťo je neskutočný bojovník, v búrlivej kulise predviedol pevné nervy,“ povedal.

Vyzdvihol tiež skutočnosť, že v porovnaní s kvalifikáciou a semifinále jeho zverenec vo finále zajazdil čisto.

Pevné nervy až do konca

„Vo finále to u neho bolo o poznateľne lepšie ako v jazdách predtým. Kombinácia bránok 6-7-8 bola vyslovene postavená pre ľavákov. Maťo jazdí na pravú stranu a so situáciou sa tam popasoval najlepšie, ako mohol, no zvyšok trate mal výborný. Po jeho dojazde som vedel, že to bude hraničný čas na medailu. Mohlo to byť na medailu, ale mohlo to skončiť aj 6. miestom. Napokon to dopadlo dobre,“ priznal Hujsa.

Potom pokračoval: „Dôležité bolo, že finále zajazdil čisto. Udržal pevné nervy až do konca, pričom niektorí jeho súperi spravili chybu pred koncom. On si udržal koncentráciu do úplného záveru. Jeho výkonnosť je stabilná a vedel som, že ak ukáže svoj dobrý výkon, tak to bude stačiť na popredné umiestnenie.“

Po Tokiu bol sklamaný

Radosť z úspechu zdieľal Beňuš okrem najstaršieho syna aj s manželkou Ivanou, v Paríži jeho medailové vystúpenie sledoval aj jeho otec.

„Po Tokiu bol sklamaný, pretože vedel, na čo má a mal na tú medailu. Povedali sme si, že to dopadlo tak, ako to malo byť. Aj tu to mohlo dopadnúť inak,“ prezradila Ivana Beňušová.

Jej manžel už poznamenal, že po striebre a bronze túži pod piatimi kruhmi aj po zlate. Ak by mu to nevyšlo v Paríži v kajak krose, tak by bola na stole možnosť bojovať o Los Angeles 2028. „Držím mu palce, nech to zvládne. Aj sebe, nech to zvládneme spolu,“ povedala s úsmevom.