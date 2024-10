Žilina je už na čele! Stále neprehrala a na ihriskách súperov inkasovala len jediný gól (video)

Najvyššia futbalová súťaž má pred reprezentačnou prestávkou nového lídra. Hráči MŠK Žilina ani v deviatom kole nenašli premožiteľa a po suverénnom triumfe na trávniku Dunajskej Stredy sa dostali na čelo tabuľky o jeden bod pred úradujúceho majstra Slovan Bratislava.

Žilinský gólový uragán na Žitnom ostrove zafúkal už v úvode zápasu. Po 23 minútach viedli hostia zásluhou gólov Adriána Kaprálika a Jána Minárika.

Po deviatich rokoch

Prvý po skvelom šprinte prestrelil Srba Aleksandara Popoviča, druhý mu uštedril gólovú hlavičku z niekoľkých metrov po rohu Miroslava Káčera. Definitívnu podobu výsledku dal v 70. min Dávid Ďuriš, ktorý vyťažil zo skvelého vysunutia Mária Sauera. Pre 20-ročného talentovaného stredopoliara to bola druhá gólová asistencia v zápase.

„Je super, ako to dnes chalani zvládli. Dávam pred nimi klobúk dolu, Dunajská Streda má svoju kvalitu a prakticky do ničoho ju pred domácimi fanúšikmi nepustili. Rozhodlo jednoznačne chcenie hráčov – odhodlanie, odvaha, agresivita. Tým sme jasne prevýšili domácich. Chceli sme ísť po tri body a chalani jasne ukázali, že za nimi išli od začiatku do konca,“ uviedol tréner Žiliny Michal Ščasný.

Podľa oficiálneho webu „šošonov“trvalo viac než deväť rokov, kým zvíťazili v Dunajskej Strede. „Vôbec premiérovo sme „vylúpili“ novú MOL Arénu. Treba povedať, že úplne zaslúžene. A toto víťazstvo je o to sladšie, že nás minimálne na dva týždne posunulo na vedúcu pozíciu ligového pelotónu,“ napísali Žilinčania.

Pôsobivé štatistiky

Je pozoruhodné, že Žilina z doterajších piatich zápasov na ihriskách súperov neprehrala ani raz a stratila len dva body po bezgólových remízach v Podbrezovej a Trnave.

Na druhej strane Žilinčania boli suverénni u majstra na bratislavskom Tehelnom poli, kde zvíťazili 5:0 a tiež u štvrtého tímu z minulej sezóny v Dunajskej Strede. Tam sa aktuálne zrodilo ich trogjgólové víťazstvo. Ešte pôsobivejšia je štatistika, že Žilina u súperov dostala iba jediný gól – od Košíc v zápase, ktorý vyhrala 2:1.

„Pred zápasom som si pozeral štatistiky, kedy Žilina vyhrala predtým naposledy v Dunajskej Strede. Bolo to dlhých deväť rokov a povedal som si, prečo by toto nemohol byť ten deň. Vyšli nám brejky, po ktorých sme to zahrali výborne. Nebol to úplný zámer, no vyšlo nám to fantasticky. Zároveň by som vyzdvihol obetavosť celého tímu v obrane. Všetci jedenásti sme bránili a prakticky do ničoho nepustili domácich. To bolo za mňa kľúčové,“ zhodnotil Mário Sauer.

Musia tvrdo pracovať

Dunajská Streda je po tretej prehre v sezóne štvrtá a na konte má o deväť bodov menej ako Žilina.

„Pohľad na zápas je jednoznačný. Ukázalo sa, že súper je dva kroky pred nami. V poslednej tretine ihriska bol efektívnejší ako my. Na tom musíme pracovať, aby sme boli na tejto úrovni. Nie náhodou Žilina vyhrala šesťkrát po sebe. Je to momentálne najlepší tím v súťaži, má vyrovnanú ofenzívu s defenzívou. Nám nezostáva nič iné len ďalej tvrdo pracovať, aby sme mohli dosahovať naše ciele,“ zhodnotil Xisco Muňoz, šéf realizačného tímu zo Žitného ostrova.