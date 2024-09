Tréner Žiliny Ščasný: Priznám sa, že nesledujem tabuľku. Šošoni môžu skromne pomýšľať aj na titul pre vyťaženosť Slovana (foto)

Futbalisti MŠK Žilina v úvode ligovej sezóny ani raz neprehrali. Zo siedmich duelov päť vyhrali a v dvoch prípadoch remizovali. Viac ako solídne vyznieva aj herný prejav tímu, ktorý od apríla vedie tréner Michal Ščasný.

Klišé, ktoré im pomáha

Aktuálne „šošonom“ patrí druhá priečka s bodovou stratou na bratislavský Slovan, ktorý 1. septembra v hlavnom meste zdolali vysoko 5:0.

Viacerí futbaloví experti už potichučky hovoria, že vzhľadom na vyťaženosť obhajcu titulu v Lige majstrov, sa môže Žilina štylizovať minimálne do pozície „prenasledovateľa belasých“.

„Takto sa na to nepozerám. Ak mám byť úprimný, tak poviem, že vôbec nesledujem tabuľku. Prioritou je zakaždým čo najlepšia príprava na nasledujúci zápas. Viem, že to vyznieva ako klišé, ale takto to aktuálne máme postavené. Odštartovali sme naozaj dobre, ale stačí si spomenúť, aké to bolo vlani v Trenčíne. Aj vtedy sa písalo, že sa vracia starý dobrý Trenčín a napokon to výsledkové tempo neudržali a prepadli sa v tabuľke nižšie. Súťaž je dlhá, možno aj my máme pred sebou nejakú krízu. Musíme však pracovať tak, aby sme na to dokázali zareagovať,“ povedal Ščasný pre SITA.

Kvalitná je i lavička

Štyridsaťšesťročný rodák z Prahy pracuje pod Dubňom prevažne s mladými hráčmi, no v porovnaní s minulými rokmi je v kádri o čosi viac skúseností.

Tie stelesňuje nestarnúci Tomáš Hubočan, navrátilec Miroslav Káčer a medzi ostrieľanejších borcov je možní zaradiť už aj Dávida Ďuriša a Adriána Kaprálika.

„Som veľmi spokojný s momentálnou skladbou tímu. Hráči, ktorých ste spomenuli dodávajú mužstvu skúsenosti a nepochybne aj ďalšie veci, ktoré v predchádzajúcich sezónach možno trocha absentovali. Nie je to však len o ich príchodoch. Zlepšujú sa nám stále aj mladí futbalisti, ktorí vyrastali v tunajšej akadémii. Máme slušnú kvantitu i kvalitu, čo dokazuje aj duel v Košiciach, kde sme dokázali zápas pozitívne ovplyvniť hráčmi z lavičky. Tímu tiež veľmi pomohol dobre zvládnutý štart do sezóny, je cítiť, že hrá sebavedomejšie,“ zhodnotil kormidelník MŠK.

Zlepšená defenzíva

Žilinčania sú po siedmich zápasoch so sedemnástimi strelenými gólmi najlepším ofenzívnym tímom súťaže. Obranu majú zverenci Michala Ščasného druhú najlepšiu (menej gólov inkasovala iba Trnava, pozn.).

Navyše „šošoni“ v štyroch vonkajších dueloch lovili loptu z vlastnej siete iba raz, a to hrali na Slovane, v Trnave, v Podbrezovej a naposledy v Košiciach.

„Tento klub mal vždy nálepku ofenzívneho tímu, myslím si, že aj teraz si tento status herne obhájime. Pokiaľ ide o obranu, tak tam sme sa výrazne zlepšili, z čoho mám radosť. Nie je to len o obrancoch, ale o celom tíme. Na čom potrebujeme popracovať sú prvé polčasy. V troch zo štyroch predchádzajúcich zápasoch sme vždy inkasovali ako prví. Musíme si na to dávať pozor, pretože sa ľahko môže stať, že súper svoje vedenie poistí druhým gólom, čo sa nám už nemusí podariť otočiť,“doplnil Ščasný, ktorého otec Zdeněk v minulosti ako tréner viedol pražskú Spartu či grécky veľkoklub Panathinaikos Atény.

Pravý obranca pre reprezentáciu

V prostredí slovenského futbalu je v ostatných rokoch mimoriadne diskutovanou témou obsadenie postu pravého obrancu. Tréner reprezentácie Francesco Calzona v Estónsku opäť raz využil služby Petra Pekaríka, ktorý je aktuálne bez klubu.

Viacerí futbaloví experti tvrdia, že lepšieho stále na daný post nemáme. V Žiline sa však v dobrom svetle v tejto sezóne ukazuje dvojica pravých obcancov 21-ročný Samuel Kopásek a 19-ročný Timotej Hranica.

„Chlapci urobili progres, ale ich zapracovanie do prvého tímu v reprezentácii si vyžaduje čas. Niektoré veci sa nedajú urýchliť. Majú však všetky predpoklady na to, že tam raz môžu byť. Upozornil by som však aj na ďalšieho žilinského odchovanca Tobiáša Pališčáka, ktorý dostal šancu proti Slovanu a hral dobre. Hodiť hráča ako sa hovorí „do vody“ sa dá, ale nie vždy to vypáli dobre. Nedávno v I. bundeslige nastúpil náš bývalý hráč Dominik Javorček za Kiel v Mníchove proti Bayernu a bolo mi ho až ľúto. Stáli proti nemu hráči absolútnej extratriedy, o štyri levely lepší ako tí, proti ktorým hral v lige,“ vysvetlil kouč žltozelených.

Do práce s radosťou

Michal Ščasný prostredie slovenskej najvyššej súťaže veľmi dobre pozná. V minulosti pôsobil v Senici, Nitre či v trnavskom Spartaku. Počas anabázy na Záhorí sa venoval aj veciam mimo futbalu, v kuloároch sa hovorilo dokonca o tom, že zverencom musel „za vlastné“ po zápasoch kupovať bagety.

U súčasného zamestnávateľa tento typ problému nehrozí. „V dobrom spomínam aj na časy v Senici. Odhliadnuc od týchto vecí to bolo fajn. Pracoval som tam s kvalitnými futbalistami, podobne ako v Trnave. Teraz sa však môžem v maximálnej miere sústrediť len na prípravu mužstva. Klub funguje na profesionálnych základoch, má jasne stanovanú filozofiu a môžem povedať, že do práce chodím s radosťou. Som vďačný za túto šancu,“ uzavrel Ščasný v rozhovore pre SITA.