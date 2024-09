Na slovenské trávniky sa vracia veľké meno. Dlhoročný reprezentant podpísal krátkodobú zmluvu so Žilinou (video+foto)

Pilier slovenskej futbalovej reprezentácie Peter Pekarík sa po pätnástich rokoch vrátil do MŠK Žilina. Ako uviedla oficiálna stránka „šošonov“, čoskoro 38-ročný „Peky“ podpísal s klubom spod Dubňa krátkodobý kontrakt do 30. januára 2025.

„Profesionalizmus, drina a vyše desaťročie skúseností z Nemecka. Minimálne na jeseň tak uvidíme Pekyho s číslom 2 na chrbte a hlavne v žlto-zelenom drese,“ takto okomentoval web MŠK Žilina angažovanie Pekaríka.

Chce pravidelne hrávať

Spoľahlivý pravý obranca odchádzal zo Žiliny ako 22-ročný a takmer celú legionársku kariéru strávil v Nemecku. „Som späť. Tak poďme na to,“ povedal Pekarík po podpise zmluvy vo videu na klubovom webe.

Priznal, že zo strany Herthy Berlín, v ktorej pôsobil od roku 2012, pretrvával záujem o pokračovanie v nemeckej metropole, no Nemci ho chceli iba ako alternatívu na pravý kraj obrany. „Chcel som pravidelne hrávať a chcem naďalej pomôcť reprezentácii, pokiaľ ma bude potrebovať. Aj z tohto dôvodu som sa rozhodol pre návrat do Žiliny.“

Pekarík vraví, že prvotné pocity po návrate sú výborné. „Sem sa vždy vraciam veľmi rád. Ľudia, ktorých som tu stretol, sú tu dlhé roky, takže veľmi som sa na stretnutie s nimi tešil. Neviem sa dočkať zápasov na domácom štadióne, pretože si pamätám, že tu vždy vládla výborná atmosféra a verím, že tak to bude aj v tejto sezóne. Je dobre rozbehnutá a veľmi si prajem, aby bola pre žilinský futbal úspešná,“ dodal.

Zážitok pre mladých futbalistov

Podľa športového manažéra Žilinčanov Karola Belaníka je Pekaríkov návrat prospešný pre obe strany.

„Vracia sa úžasná hráčska osobnosť s množstvom skúseností, ktorá má na medzinárodnej úrovni viac ako 100 štartov. Málokedy sa stretne taký futbalista s takým profesionálnym prístupom, ako má Peter. Preto dokáže odohrať na top úrovni zápasy, aké boli na nedávnych majstrovstvách Európy v Nemecku. Pre našich mladých hráčov bude neskutočný zážitok už len sledovať ho pri celom režime, ako je oddaný futbalu a čo všetko robí pre svoje predĺženie kariéry. Zatiaľ je to zmluva do konca tohto kalendárneho roka, ako si želal ‚Peky‘. Potrebuje sa zorientovať, zistiť, ako to funguje v tíme, aké sú ambície a aká bude aj jeho pozícia. V zime sa uvidí, čo ďalej,“ skonštatoval Belaník.