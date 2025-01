Zelenskyj by sa mal snažiť o mier a neútočiť na suseda, ktorý mu vždy pomáhal, vyhlásil Šutaj Eštok

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj by sa mal v prvom rade snažiť o mier, a neútočiť na suseda, ktorý mu od začiatku vojny pomáhal. Uviedol to predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok v reakcii na Zelenského kritické vyjadrenie sa na adresu premiéra Roberta Fica (Smer-SD), ktoré zverejnil na mikroblogovacej sieti X.

„Prezident Zelenskyj sa dnes (v nedeľu, pozn. SITA) nelichotivo vyjadril na adresu Slovenska, pričom zrejme zabudol, že Slovensko je suverénna krajina. Nerozumiem týmto nezmyselným a nepravdivým útokom zo strany prezidenta Ukrajiny – krajiny, ktorej sme nezištne pomohli stovkami miliónov eur,“ povedal Šutaj Eštok.

Zdôraznil, že Slováci podali utekajúcim Ukrajincom pomocnú ruku a ukázali, čo znamená slovenská solidarita. Dane občanov Slovenska išli na pomoc Ukrajine.

„A práve títo občania Slovenska budú tí, ktorí budú mať drahší plyn a drahšie potraviny z dôvodu nezmyselného zastavenia ruského plynu práve prezidentom Zelenským. Áno, toho plynu, ktorý v skvapalnenej forme, teda ako LNG, bude naďalej prúdiť, ale za vyššie ceny do Európy,“ podotkol šéf Hlasu-SD.

Zelenského prosí, aby v mene občanov Ukrajiny urobil všetko pre začatie mierových rokovaní.

„Sľubujem mu, že pri týchto rokovaniach budeme stáť na jeho strane – a to napriek tomu, že bezdôvodne zastavil plyn pre ľudí na Slovensku. Budeme stáť pri týchto rokovaniach o mieri na jeho strane, pretože nám záleží na každom zbytočne stratenom živote, ktorý každý deň vyhasína v dôsledku nezmyselného vojnového konfliktu,“ podčiarkol.

Zelenskyj napísal, že skutočným problém slovenského premiéra Roberta Fica je to, že vsadil na Moskvu, nie na vlastnú krajinu, nie na zjednotenú Európu a už vôbec nie na zdravý rozum.

„Je dobré, že sa slovenský premiér Fico konečne vrátil z dovolenky v luxusnom hoteli vo Vietname a už je v Bratislave. Pre neho osobne to musí byť náročné – prejsť od života v luxuse k tomu, že sa teraz snaží napraviť svoje vlastné chyby. Bolo zjavnou chybou, že Fico veril, že jeho tienisté plány s Moskvou môžu pokračovať donekonečna,“ uviedol Zelenskyj v nedeľu na mikroblogovacej sieti X.

Ako pokračoval, obyvateľom Slovenska Ukrajina ponúkla pomoc pri ich adaptácii na absenciu tranzitu ruského plynu, ale Fico to arogantne odmietol.

„Mnohí v Európe ho varovali, že nič nerobiť a čakať nie je dobrou voľbou. Teraz sa uchyľuje k PR, klamstvám a hlasným obvineniam, aby vinu zo seba presunul na niekoho iného,“ napísal Zelenskyj.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025