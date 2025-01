Fico má Zelenského plné zuby. Chodí po Európe, len žobre a vydiera, vyhlásil – FOTO

Premiér Robert Fico (Smer-SD) v piatok na zasadnutí parlamentného výboru pre európske záležitosti vyhlásil, že má ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského niekedy plné zuby.

„Ja tu nie som preto, aby som išiel po ruke prezidentovi Zelenskému. A priznám, že už niekedy ho mám plné zuby. Chodí po tej Európe, len žobre a vydiera ostatných, pýta peniaze. Jednoducho, toto musí skončiť,“ povedal.

Ako ďalej dodal, ak nás Ukrajina oklame, ako nás oklamala v roku 2008 a bude nám spôsobovať škody, tak ako prvý krok zastavíme akúkoľvek humanitárnu pomoc. „Dokonca zrušíme aj tú, ktorá bola schválená vo vláde. Pretože išlo o bagre a ďalšie veci, my im neposielame jedlo,“ uviedol.

Ukrajina pýta ďalšie miliardy

Do úvahy podľa neho prichádza aj druhá možnosť, ktorá je veľmi nepríjemná, a to zastavenie dodávok elektrickej energie pre havarijné situácie a prípady výpadku siete na Ukrajine. Peniaze za tieto dodávky nejdú štátu, ale dostávajú ich výrobcovia elektrickej energie, dodal.

Toto prípadné rozhodnutie by podľa neho nemalo nič spoločné s výstavbou interkonektora medzi Mukačevom a Veľkými Kapušanmi. Fico podľa svojich slov nemá problém ani s tým, že by v rámci Európskej únie zablokoval finančnú pomoc Ukrajine, kde sa pri schvaľovaní vyžaduje jednomyseľnosť.

„Ukrajina znova pýta ďalšie desiatky miliárd – ja neviem, čo s tým robia, podľa mňa polovička je rozkradnutá a druhá polovica sa používa na fungovanie štátu, na platy a na dôchodky. Ak takáto situácia nastane, že Európska únia a Slovensko budú naďalej poškodzované, ja som pripravený vetovať rozhodnutie Európskej únie poslať ďalších 50 miliárd na Ukrajinu,“ povedal Fico.

Rusko bolo vždy spoľahlivým partnerom

Predseda vlády zároveň hovorí, že Rusko bolo vždy spoľahlivým partnerom, pokiaľ ide o dodávky energií.

„Nikdy nás neoklamalo, na rozdiel od Ukrajiny. Ja si pamätám situáciu v roku 2009, keď som bol na Ukrajine žiadať ukrajinskú premiérku Tymošenkovú, aby nám dali zo zásobníkov, ktoré majú v západnej časti Ukrajiny, nejaký plyn, tak ma poslala do čerta. To sú typickí Ukrajinci. Ale keď oni niečo potrebujú, tak je oheň na streche,“ vyhlásil.

Najväčšie straty má pre rozhodnutie zastaviť dodávky ruského plynu cez Ukrajinu podľa neho Európska únia. Ukrajinská strana stráca 800 miliónov eur.

„Ruská strana nestráca nič. Objemovo sa bavíme o 2,5 miliarde škody, ktoré by akože Rusi mali mať za to, že nedodali plyn. Tento malý objem vedia Rusi umiestniť kdekoľvek. My strácame od 500 miliónov do 1,5 miliardy eur a Európska únia okolo 60 až 70 miliárd eur,“ poznamenal.

Opozícia žiadala vysvetlenie stretnutia s Putinom

Piatkové zasadnutie eurovýboru zvolala opozícia, ktorá chce od Fica vysvetlenie stretnutia s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve a tiež informácie o ďalších krokoch Slovenskej republiky vyplývajúcich zo zastavenia tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu.

Podľa opozície bolo Ficove netransparentné stretnutie s Putinom, ktoré sa uskutočnilo 22. decembra v Moskve, v rozpore so záujmami Slovenskej republiky a jej občanov, naštrbuje dôveru našich spojencov a tiež vážne ohrozuje dobré meno našej krajiny v zahraničí.

Zároveň vyjadrili hlboké znepokojenie nad vyjadreniami premiéra v súvislosti so zastavením tranzitu ruského plynu cez Ukrajinu, ktoré premiér komunikoval vo svojom liste najvyšším predstaviteľom Európskej únie a následne aj po stretnutí s Európskou komisiou v Bruseli.