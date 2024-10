Začiatkom roka 2025 sa začne rokovať o novej kolektívnej zmluve medzi NHL a NHLPA. Platový strop sa zvýši (foto)

Začiatkom roka 2025 sa majú začať rokovania o novej kolektívnej zmluve medzi predstaviteľmi zámorskej hokejovej NHL a jej Hráčskej asociácie NHLPA. Súčasná dohoda je platná do septembra 2026.

Komisár profiligy Gary Bettman uviedol, že platový strop NHL pre budúcu sezónu by mal byť približne 92,5 milióna dolárov, čo by bolo o 4,5 milióna dolárov viac ako v tejto sezóne. Táto informácia je zatiaľ predbežná.

„Pravdepodobne začneme viac diskutovať s Hráčskou asociáciou po prvom mesiaci nového roka. Chceli sme začať už v novembri, ale ešte potrebujeme obe strany čas, aby sme si splnili určité domáce úlohy,“ povedal Bettman na stretnutí Rady guvernérov NHL v New Yorku.

Nováčikom to ide

Keď sa Bettmana pýtali na možnosť zníženia počtu prípravných zápasov a zvýšenia počtu zápasov počas súťažnej sezóny, povedal, že je to „na zozname tém, ktorými sa treba zaoberať“.

Téma ďalšieho expandovania v NHL je stále na stole, aj keď momentálne nie príliš akútna. V posledných siedmich rokoch pribudli do NHL Vegas Golden Knights a Seattle Kraken a rozhodne nie sú do počtu.

Hráči Vegas v roku 2023 zdvihli nad hlavu Stanleyho pohár a Seattle sa vo svojej druhej sezóne 2022/2023 prebojoval do finále a v porovnaní s predchádzajúcou sezónou si polepšili o 40 bodov.

Expandovanie v Kanade

V blížiacej sa sezóne 2024/2025 bude novým účastníkom súťaže Utah, ktorý však nebude klasický nováčik, lebo nahradí už neexistujúcu organizáciu Arizony.

„Práve teraz necítime nutkanie expandovať. V Kanade sa niečo nové črtá, ale momentálne to nie je téma dňa. Ak by nám to dávalo zmysel aj do budúcnosti, môžeme to zvážiť,“ skonštatoval Bettman na webe NHL.

Podiely v tímoch

Rada guvernérov NHL tiež schválila, že majiteľ Ottawy Senators Michael Andlauer kúpil dodatočný 12-percentný podiel v tíme od Georga Armoyana.

Tiež sa schválil presun kontrolného podielu v Tampa Bay Lightning od majiteľa Jeffa Vinika na skupinu vedenú Dougom Ostroverom. To sa má udiať v priebehu troch rokov.

Turnaj štyroch krajín

Na stretnutí sa diskutovalo aj o dátume predloženia súpisiek pre Turnaj štyroch krajín v roku 2025.

Na turnaji, ktorý sa uskutoční od 12. do 20. februára v TD Garden v Bostone a Bell Center v Montreale, sa zúčastnia hráči NHL z Kanady, Fínska, Švédska a Spojených štátov amerických.

„Dátum našej dohody bude 2. decembra. Myslíme si, že by sme to mohli posunúť o niekoľko dní neskôr, ale nakoniec tak musia tímy učiniť od 29. novembra do 2. decembra,“ informoval zástupca komisára NHL Bill Daly.