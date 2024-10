Revolúcia v hokeji? Na ZOH 2030 by sa mohlo hrať systémom traja na troch (foto)

Na polročnom kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) na gréckom Rodose padli viaceré dôležité rozhodnutia. Jedným z najzaujímavejších bol návrh na zaradenie hokeja 3 na 3 do programu zimných olympijských hier už v roku 2030.

Prezident IIHF Luc Tardif upozornil na úspechy iných športov, ktoré zaviedli redukované formáty na olympiáde. Upozornil na to web insidethegames.biz.

„Basketbal 3 na 3, sedmičkové ragby alebo plážový volejbal. Tieto športy na svoje pôvodné športy mali nečakane priaznivý vplyv. Mali veľký vplyv na nábor hráčov a finančné príležitosti,“ uviedol Tardif.

Prvé testy majú za sebou

IIHF už hokej 3 na 3 testovala na Zimných olympijských hrách mládeže, najprv vo Švajčiarsku v roku 2020 a v roku 2024 aj v Kórejskej republike. A teraz uvažuje aj o zaradení tejto disciplíny pre mužov aj ženy na ZOH.

Tardif naznačil, že pod piatimi kruhmi by mohlo štartovať po osem mužských aj ženských tímov, čím by sa počet športovcov ZOH zvýšil o 240. Konečné počty hráčov a detaily zostávajú predmetom rokovaní.

Zápasy by sa pravdepodobne konali na klasických hokejových plochách, avšak v kratšom formáte zápasov. „Pravidlá hokeja 3 na 3 môžu vyžadovať zmeny oproti existujúcim hokejovým pravidlám,“ dodal šéf IIHF. V súťažiach pod hlavičkou IIHF aj v zámorskej NHL hrajú traja proti trom v predĺžení.

Možnou úpravou je aj osvojenie pravidla z ruskej mládežníckej MHL. V nej je trestaný tím, ktorý sa v predĺžení vráti s pukom na vlastnú polovicu.

Toto je čas pre hokej

Otázky vyvstávajú vo výbere hráčov. Zatiaľ nepadlo rozhodnutie, či v redukovanej verzii by boli tímy zložené z hráčov v klasickej verzii, alebo by mali šancu dostať sa na olympiádu ďalší hokejisti.

Z toho by mohla vyplynúť aj špecializácia hráčov a možný vznik seniorských svetových šampionátov v hokeji 3 na 3.

Ak by uvedené IIHF zamýšľala presadiť už do programu ZOH 2030, musela by svoj návrh zaregistrovať do januára 2025. A do marca by potom padla definitíva.

Ak by to neprešlo, federácia by sa mohla preorientovať na ZOH 2034 v americkom Salt Lake City. Tardif zostáva optimista. „Dvere pre hokej sú otvorené. Toto je náš čas,“ uzavrel.