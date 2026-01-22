Martin Pospíšil odohral prvý zápas v NHL v tejto sezóne. Vyslúžil si pochvalu od trénera Husku - VIDEO

Martin Pospíšil hneď v prvom zápase po návrate do NHL ukázal, že s fyzickou hrou nemá problém.
Hokej NHL: Calgary Flames - Washington Capitals
Útočník Calgary Martin Pospíšil oslavuje so spoluhráčmi svoj gól v zápase na ľade Washingtonu v NHL. Foto: SITA/AP
Nevydarený zápas a prehra s Pittsburghom (1:4) nebol napohľad ničím výnimočný pre hokejistov Calgary. Pre jedného z nich však áno – útočníka Martina Pospíšila.

Zatiaľ čo väčšina jeho spoluhráčov odohrala už päťdesiaty zápas v tejto sezóne, 26-ročný Slovák mal po dlhom zranení sezónnu premiéru.

Päť bodyčekov

Na krídle tretieho útoku s Morganom Frostom a Joelom Farabeem odohral takmer 13 minút a pripísal si dva mínusové body. Predviedol však aj päť bodyčekov a jeden blok, čím naznačil, že ani po dlhšej hernej odmlke nechce upustiť od svojho fyzického štýlu.

„V našej hre boli aj dobré úseky, ale celkovo musíme byť tvrdší a presvedčivejší. Platí to aj o mne. Nemôžem sa vyhovárať na to, že som dlho nehral. chce to viac energie do našej hry. Musíme hrať jednoduchšie, vytvárať si viac šancí, skrátka hrať lepšie,“ povedal Martin Pospíšil v rozhovore pre zámorské médiá na webe Calgary Flames.

Bol jeden z lepších

Tréner Calgary Ryan Huska po prehre nemohol byť spokojný s hrou svojho mužstva, ale pri hodnotení Martina Pospíšila urobil výnimku.

„Čakal som úvodných pár striedaní, ako mu to pôjde, ale dostal sa do toho veľmi rýchlo. Predvádzal svoju typickú fyzickú hru a s piatimi bodyčekmi bol lídrom tejto štatistiky. Myslím si, že bol jeden z našich lepších hráčov,“ zhodnotil Huska.

145 zápasov v NHL

Rýchlonohý slovenský útočník nedohral prípravný zápas pred novou sezónou NHL 1. októbra 2025 proti Vancouvru. Inkasoval vtedy zásah do oblasti tváre po potýčke.

Potom dlhodobo figuroval na listine zranených hráčov. Martin Pospíšil dosiaľ v kariére odohral v NHL 145 zápasov s bilanciou 12 gólov a 37 asistencií. V minulej sezóne si v drese Calgary pripísal 81 bodov s 25 bodmi (4+21).

