Honzek sa pohral s obrancom aj brankárom a skóroval. Prekrásny gól, nadchol sa tréner Calgary s tým, že mladík bojuje o NHL (video)

Samuel Honzek prežíva v Calgary prípravné obdobie na novú sezónu NHL ako z rozprávky, ktorú však premieňa na krásnu realitu.

K víťazstvu nad Seattlom 4:3 po predĺžení prispel gólom v oslabení, keď si učebnicovo prebral prihrávku za červenou čiarou, vnikol do pásma, vyzvŕtal obrancu Vincea Dunna, položil si brankára Joeya Daccorda a nezadržateľne skóroval.

Bol to Honzekov druhý gól a siedmy bod v šiestom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL, ktorá sa začne v piatok 4. októbra.

Prvá hviezda duelu

Stále iba 19-ročný Honzek nastúpil v prvom útoku Calgary s centrom Nazemom Kadrim a ďalším krídelníkom Andrejom Kuzmenkom. Jeho gól zo 47. min znamenal priebežné vedenie Flames 3:2, ale napokon sa on a jeho spoluhráči tešili z víťazstva 4:3, ktoré zariadil skúsený Kadri po 41 sekundách predĺženia.

Honzek si okrem gólu v zápase pripísal dve strely na bránku, jeden bodyček, jeden blok a tiež jeden plusový bod. To všetko za 15:39 min pobytu na ľade a vyslúžil si ocenenie prvá hviezda zápasu.

Vie, že to mohlo byť ešte lepšie

„Gól v oslabení vždy poteší. Chytil som sa šance a som rád, že to vyšlo. Dnes to bolo asi po prvý raz, keď som odohral zápas s najlepšími hráčmi NHL. Bola to cenná skúsenosť pre mňa, no myslím si, že to mohlo byť aj lepšie z mojej strany,“ skonštatoval Honzek na videu na klubovom webe Calgary Flames.

„Prekrásny gól. Myslím si, že proti nemu tam bol obranca z NHL, cez ktorého prešiel. To je presne tá jeho rýchlosť. A ukázal aj sebavedomie, ktoré mu stúpa s pribúdajúcimi zápasmi. Som šťastný z toho, ako sa mu darí,“ skonštatoval tréner Calgary Ryan Huska o Honzekovi.

Už ním je

Na otázku, či mu teraz slovenský mladík ešte viac sťažil rozhodovanie smerom k otváracej zostave sezóny, pritakal: „Samozrejme. Nemôžem to nazvať inak, že prežívam radosť z hokeja, ktorý produkuje. Ak sa pred rokom ľudia bavili o tom, či z Honza bude dobrý hráč, tak teraz odpovedám, že ním už je. Som veľmi nadšený z toho, v akej pozícii sa momentálne nachádza.“

Honzek odpovedal aj na otázku, aké to je zahrať si po boku Nazema Kadriho, v Colorade aj 87-bodového a v minulej sezóne v drese Calgary 75-bodového hráča NHL.

„Oceňujem, že sa so mnou dosť rozprával. A rovnako Andrej Kuzmenko. Obaja sa mi snažia pomôcť najlepšie, ako vedia. Celkovo som mal dobrý pocit z toho, akí nadšení boli spoluhráči po mojom góle. Na našej striedačke to žilo. Čakajú nás ešte dva prípravné zápasy a ja sa posnažím podať čo najlepšie výkony, aby to vyšlo na NHL. Uvedomujem si, že všetko je proces, ale dám do toho všetko,“ dodal Honzek.