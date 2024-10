Weiss ml. už nebude pomáhať majstrovi priamo na ihrisku. Slovan mu pripraví rozlúčku, akú si zaslúži (video+foto)

Zákulisné šumy a predikcie sa potvrdili. Vladimír Weiss ml. už nebude hrať profesionálne v drese slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava.

Naposledy sa v ňom predstavil v zápase ligovej fázy Ligy majstrov, ktorý „belasí“ na Tehelnom poli prehrali s anglickým šampiónom Manchester City 0:4. Keď Vladimír Weiss ml. schádzal z ihriska, premohli ho emócie, ale svoj koniec oficiálne nepotvrdil.

Nebola to definitívna bodka

V aktuálnom stanovisku ŠK Slovan Bratislava na klubovom webe už generálny riaditeľ Ivan Kmotrík ml. priznal koniec kapitána tímu. Vladimír Weiss ml. sa k tejto téme sám vyjadrí prostredníctvom klubových médií v najbližších dňoch.

„Ťažko sa mi o tejto téme hovorí. Vlado Weiss je náš kapitán, veľká osobnosť na ihrisku i v kabíne, a spája nás dlhoročné osobné priateľstvo. Aj pre nás všetkých v klube sú to silné emócie. Náš kapitán zostáva pri mužstve i v tréningovom procese, nebude však už pomáhať mužstvu priamo na ihrisku. Jeho utorkové vystúpenie však nebolo definitívnou bodkou za jeho hráčskou kariérou,“ uviedol Ivan Kmotrík ml.

Pomôže v rámci kabíny

Generálny riaditeľ Slovana priznal, že sa snažil Vladimíra Weissa ml. presvedčiť, že stále má mužstvu čo odovzdať. Nepodarilo sa mu to.

„Musíme však rešpektovať jeho rozhodnutie a stáť pri ňom aj v tejto chvíli. Vlado už jednoducho vnútorne necítil, že môže tímu na ihrisku pomôcť. Sám to vnútorne prežíval, na klube a mužstve mu veľmi záleží. Zostáva preto pri mužstve i v tréningovom procese, a bude sa snažiť pomôcť aspoň v rámci kabíny. Nebude však už nastupovať do zápasov, lebo už skrátka necíti, že môže tímu pomôcť. Konkrétne dôvody, prečo to tak je, vám vysvetlí sám,“ vysvetlil Kmotrík ml.

Ešte nastúpi

S Vladom sme dohodnutí, že ho určite ešte uvidíte v belasom drese, priblížil ďalej.

„Pripravíme mu takú rozlúčku, akú si futbalista jeho formátu zaslúži. Chceme, aby sa mu fanúšikovia mohli poďakovať za všetko, čo urobil pre Slovan a slovenský futbal, a aby sa aj on mohol s nimi pekne rozlúčiť. Určite teda ešte za nás nastúpi,“ dodal generálny riaditeľ Slovana.

Je otázne, či to bude už večer od 20.30 h, keď na Tehelnom poli „slovanisti“ privítajú trápiaci sa AS Trenčín.