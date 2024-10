Tréner Weiss proti ManCity odmenil najvýraznejších hráčov. Naznačil koniec syna a aj vlastný odchod (video+foto)

Za normálnych okolností by možno postavil dozadu päť obrancov a pred nich trio defenzívnych stredopoliarov, ale kouč futbalistov ŠK Slovan Bratislava Vladimír Weiss st. sa proti anglickému Manchestru City rozhodol inak.

Chcel odmeniť tých, ktorí sa najvýraznejšie pričinili o to, že sa „belasé“ mužstvo prehrýzlo štyrmi predkolami do hlavnej časti Ligy majstrov 2024/2025. Tréner Weiss si užíval krásny večer, hoci jeho tím podľahol hosťom 0:4.

Hra proti najlepšiemu svetovému tímu

„Normálne by som hral inak, s ‚päťkou‘ vzadu, pretože tie krídla majú neuveriteľné. Postavil som zostavu, ktorá si to zaslúžila. Bolo to za odmenu pre tých, ktorí vybojovali Ligu majstrov. Hráčov musím pochváliť za prístup, pretože oddreli zápas. Gratulujem Pepovi (Guardiolovi) k víťazstvu i predvedenej hre a som rád, že ľudia vytlieskali nás aj ich. Videli sme, čo je špička svetového futbalu,“ povedal 60-ročný tréner Slovana.

Na margo výsledku podotkol: „Bohužiaľ, výsledok je taký, aký je… To je však realita, pretože sme hrali podľa môjho pohľadu proti momentálne najlepšiemu tímu na svete spolu s Realom Madrid. Nikdy v mojej kariére, ani trénerskej, som nehral proti takému mužstvu – s takým trénerom, s takými hráčmi, s takou pozičnou hrou, ktorá sa prakticky ani nedá brániť. Bolo jedno, v akom rozostavení by sme nastúpili. Kvalita by sa postupom času prejavila, uštvali by nás. Trikrát nastrelili žrď, Takáč chytil možno tri-štyri-päť gólov.“

Koniec na lavičke Slovana?

Niekdajší lodivod slovenskej reprezentácie tiež podnietil špekulácie o tom, že duel proti ManCity bol v podaní jeho syna posledný v kariére. Tajomným vyhlásením naznačil i svoj možný koniec na lavičke Slovana.

„Vladko vám povie sám ostatné veci. Som jeho otec a tréner, je mi ťažko… Samozrejme, tešil sa na zápas. Vyrastal v City, strávil tam mladosť a stal sa tam z neho dospelý muž. Bolo to ťažké obdobie, ale preňho krásne obdobie. Ďakujem všetkým, ktorí mu pomáhali v Manchestri pri jeho vývoji. Všetko sa raz začína a raz končí. Aj môj prípad, aj Vladkov… Uvidíme, Vladko sa vyjadrí sám o svojej budúcnosti a ja v priebehu niekoľkých dní takisto uvidím, čo sa udeje. Samozrejme, užil si zápas. Hral proti svojmu klubu. Uznal ich kvality a povedal mi: ‚Oci, to sú hráči‘,“ skonštatoval Vladimír Weiss st. Na ďalšiu otázku o konci kariéry svojho syna zdupľoval: „Vladko sa vyjadrí sám, ale skôr áno ako nie.“