Bol pre Weissa zápas proti Manchestru City posledný v kariére? Nechtiac to možno prezradil tréner Guardiola (video+foto)

Bol pre kapitána futbalistov ŠK Slovan Bratislava Vladimíra Weissa ml. utorňajší zápas Ligy majstrov 2024/2025 proti Manchestru City (0:4) posledný v jeho hráčskej kariére? Špekulácie o tom, že 34-ročný krídelník by sa mohol definitívne rozlúčiť po dueli s anglickým šampiónom, sa oficiálne nepotvrdili, ale nechtiac to možno prezradil tréner „Citizens“ Pep Guardiola.

Keď dostal na tlačovej konferencii po stretnutí otázku, o čom sa po záverečnom hvizde zhováral z Weissom, odvetil: „Rovnako som žil v Katare dva roky, takže o tom, aké mám odtiaľ skúsenosti, a viem, že dnes to bol jeho posledný zápas. Bolo pekné sa s ním porozprávať. Pýtal sa, či nás môže prísť navštíviť v Manchestri. Bol súčasťou klubu. Budeme sa tešiť, keď príde,“ povedal Guardiola.

Weiss po stretnutí neprišiel medzi zástupcov médií do mixzóny štadióna na Tehelnom poli a predstavitelia „belasých“ na otázky o tejto téme nechceli odpovedať. Možno však práve toto naznačilo, že slová, ktoré vyriekol Guardiola, sa mohli zakladať na pravde. A niekedy mlčanie povie viac ako slová… Do tejto mozaiky zapadajú i emócie pri striedaní v 63. minúte, keď hráč schádzal z trávnika so slzami v očiach a tréner Vladimír Weiss st. dojemne vyobjímal svojho syna.

Ak by bol duel proti Manchestru City naozaj posledným v kariére Vladimíra Weissa ml., malo by to symbolický nádych, keďže prešiel mládežníckou akadémiou Manchestru City a do mužského futbalu ho priviedol práve tento anglický klub.