Vládny návrh zákona o civilnej ochrane by mohol pomôcť riešiť krízu v zdravotníctve, tvrdí Taraba

Vláda SR schválila nový návrh zákona o civilnej ochrane obyvateľstva, ktorý dopĺňa definíciu mimoriadnej udalosti s cieľom riešiť krízovú situáciu v zdravotníctve.

Najvyššie navýšenie platov

V relácii V politike na televízii TA3 to uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Nový návrh umožňuje uplatniť mimoriadnu situáciu špecificky pre konkrétne zdravotnícke zariadenia v dotknutých okresoch.

„To, že zdravotníctvo nie úplne funguje, vidí každý. Tento rok majú mať lekári historicky najvyššie navýšenie platov, avšak v rámci možností štátneho rozpočtu nevieme navýšiť ich platy ako tých takmer sedem percent. Lekári, ktorí s tým nesúhlasili, dali výpovede, čo mi rešpektujeme. My odhadujeme, že vo viac ako 60 okresoch, kde lekári podali výpovede, ich budeme akceptovať a 1. januára nemusia prísť do práce. Z tejto situácie sa javí 12 okresov, kde situácia bude tak dramatická, že budeme potrebovať dva mesiace, aby sa našla stabilizácia. A k tomu má slúžiť ten zákon o mimoriadnej situácii, ktorý sme dnes na vláde schválili. V súčasnosti riešenie takejto situácie a prinútiť lekárov k práci, bolo možné len cez zákon o núdzovom stave. Preto sme prišli s riešením, uplatniť mimoriadnu situáciu len pre konkrétne zariadenia v konkrétnych okresoch. V ničom sa tu nejedná o nútenú prácu a jediné, čo z toho vyplýva, že počas výpovednej lehoty, ktoré vieme natiahnuť o dva mesiace, budú musieť v niektorých konkrétnych zariadeniach ešte chodiť do práce,“ povedal Taraba v relácii.

Cynické, nespravodlivé a silové

Poslanec Gábor Grendel z hnutia Slovensko ostro kritizoval nedeľné opatrenia vlády, ktoré označil za cynické, nespravodlivé a silové.

„Tu nejde len o platy. Keď sme boli my v podobnej situácii, Robert Fico, vtedy ako opozičný politik, nám radil rokovať,“ uviedol Grendel, pričom zdôraznil, že stále bolo dostatok času na rokovania s lekárskymi odborármi.

Podľa Grendela vláda nielenže ignoruje otázky, ktoré sú súčasťou memoranda podpísaného za predošlej vlády, ako je dobudovanie nemocnice Rázsochy či zmena atestácie lekárov, ale jej postoje dokonca „zavádzajú teror“ nútiac niektorých lekárov pracovať.

„Cynické je to preto, lebo lekári zachránili premiérovi život. Chcú pracovať v lepších podmienkach, v nových nemocniciach,“ podotkol Grendel. Taktiež upozornil na retroaktívny charakter schválených úprav, ktoré zasahujú do už podaných výpovedí, čo môže byť podľa neho právne pochybné.

Podpísané memorandum pod tlakom

Taraba pripomenul Grendelovi bývalú vládu za nútenie zdravotníkov pracovať počas núdzového stavu, pričom podľa neho pod tlakom podpísali memorandum, ktoré vedie k každoročnému zvyšovaniu platov lekárov.

„Áno podpísali ste memorandum, ktoré výsledkom dnes je, že lekárom sa každý rok má najviac zvyšovať plat,“ povedal Taraba s dodatkom, že toto zvyšovanie je najväčšie oproti ostatným profesiám.

„A pokiaľ ide o náš návrh, ktorým sa predĺži ten mimoriadny stav o dva mesiace, tak tam nepôjde o núdzovú prácu. Na nich sa bude plne vzťahovať Zákonník práce. To, čo je jediné, tak ak pochybia v tom období, tak sme znížili tresty. Maximálne môžu stratiť bezúhonnosť a v extrémnych prípadoch tam je myslím ročná sadzba. Naším cieľom bolo posunúť zdravotníctvo k tým, ktorí chcú stáť pri pacientoch,“ povedal Taraba.