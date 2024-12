Vládny kabinet bude rokovať o posilnení zdravotníckych opatrení pred cestou premiéra do Brazílie

Vláda SR bude v nedeľu rokovať o posilnení zdravotníckych opatrení pred cestou premiéra Roberta Fica na oficiálnu návštevu Brazílie. Na programe sú zatiaľ dva body programu predložené ministrom zdravotníctva Kamilom Šaškom.

Prvý bod

V prvom bode bude sa vláda SR bude zaoberať článkom reagujúcim na situácie ohrozujúce život a zdravie občanov SR. Tento článok zabezpečuje právo každého na ochranu zdravia, bezplatnú zdravotnú starostlivosť a dostupnosť zdravotníckych pomôcok prostredníctvom zdravotného poistenia.

Legitímne ciele návrhu zahŕňajú nielen ochranu života a zdravia obyvateľov, ale aj istotu pre zdravotnícky systém a prevenciu zásahov do iných práv a slobôd osôb.

Vo svetle týchto cieľov momentálne štát nemá k dispozícii dostatočne účinné prostriedky, ktoré by minimálne zasahovali do základných práv a slobôd, pričom by zároveň dosahovali všetky stanovené legitímne ciele. Návrh zákona tak reaguje na potrebu posilnenia možností Slovenska v týchto oblastiach.

Ústavná zdravotná starostlivosť

V druhom bode sa bude vládny kabinet zaoberať návrhom zákona, ktorý má zabezpečiť obyvateľom SR ústavnú zdravotnú starostlivosť v potrebnom rozsahu, čase a kvalite.

„Je to reakcia na hrozbu hromadných výpovedí lekárov z ústavných zdravotníckych zariadení, ktoré by mohli viesť k vážnemu ohrozeniu ústavného práva na ochranu zdravia,“ uvádza sa v návrhu.

Podľa informácií by tieto hromadné výpovede mohli nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2025, čo by mohlo spôsobiť kolaps nemocníc a znemožniť štátu garantovať výkon ústavného práva na ochranu zdravia občanov, ako je zakotvené v článku Ústavy SR. Návrh zákona má byť preventívnym opatrením na riešenie týchto rizík a zachovanie plynulého poskytovania zdravotnej starostlivosti.