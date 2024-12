KDH ostro kritizuje vládu za kriminalizáciu lekárov pre hromadné výpovede

Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) vyjadrilo nesúhlas s rozhodnutím vlády SR, ktorá v nedeľu schválila mimoriadne opatrenia v reakcii na hromadné výpovede viac ako 3 300 lekárov.

Zneužitie moci

Tieto opatrenia zahŕňajú vyhlásenie mimoriadnej situácie a zavedenie dvoch nových trestných činov voči lekárom, spolu s ďalšími reštrikciami.

„KDH má za to, že Robert Fico ide prekryť vlastnú neschopnosť a neschopnosť nominantov strany HLAS v rezorte zdravotníctva kriminalizovaním lekárov a odoberaním lekárskych licencií,“ uviedol predseda KDH Milan Majerský.

Dodal, že zásahy vlády považuje za zneužitie moci a porušenie medzinárodných dohovorov, ktoré pripomína diktátorské režimy.

Sprísnenie trestov

Poslanec KDH Peter Stachura kritizuje vládu, že sa namiesto riešenia napätej situácie v zdravotníctve rozhodla sprísniť tresty voči lekárom.

„Dávať pokuty, hroziť väzením alebo odobratím práva vykonávať v budúcnosti lekársku prax tým, ktorí chcú presadiť zmeny v prospech pacientov, je nehoráznosť,“ vyjadril sa Stachura. František Majerský, ďalší poslanec za KDH, pripomenul, že hnutie dlhodobo vyzývalo vládu na dohodu s lekármi a bolo iniciátorom zvolania mimoriadneho výboru.

„To, s čím dnes prišla vláda, je doslova ďalším klincom do rakvy slovenského zdravotníctva a nezáujem o riešenie situácie v prospech pacientov,“ dodal.

Represia

Namiesto dohody so zdravotníkmi zvolila vláda represiu, vyhlásil predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka. Premiéra Roberta Fica kritizoval za to, že namiesto rokovaní s lekármi riešil iné záležitosti a ignoroval tému zdravia.

„Teraz sa vyhráža trestami tým, ktorí v často nedôstojných podmienkach zachraňujú zdravie nás všetkých. Takýto prístup jednoznačne odmietame,” uviedol Šimečka.

Zastrašovanie namiesto rokovania

Robert Fico sa s lekármi ani nestretol, upozornil podpredseda Výboru NR SR pre zdravotníctvo Oskar Dvořák.

„Ak by to vláda s rokovaniami myslela vážne, k takémuto zastrašovaniu by nepristúpila. Majú ešte niekoľko týždňov na to, aby našli dohodu. Premiér Fico je unavený, nechce sa mu vládnuť. Takto narýchlo schválené represívne riešenie iba zvyšuje chaos, prilieva olej do ohňa a zhoršuje možnosti v ďalších rokovaniach. Doslova tým zdravotníkov vyháňajú do zahraničia,“ dodal Dvořák.

Dvořák tiež poukázal na to, že vláda zo zdravotníkov robí nepriateľov a zastrašuje ich, namiesto toho, aby s nimi rokovala.

„Na zdravotníctve sa rozhodli šetriť, no svoje platy si zdvojnásobili,“ poznamenal Dvořák a spýtal sa, čo je pre premiéra väčšou prioritou ako zabezpečiť, aby nemocnice po Novom roku neskolabovali.