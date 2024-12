Tripartita rokovala o kritickej situácii v zdravotníctve, vyzýva na upokojenie a volá po konštruktívnom dialógu

Na pondelkovej tripartite sa rokovalo najmä o súčasnej situácií v zdravotníctve. Minister zdravotníctva SR Kamil Šaško informoval o aktuálnom prístupe. Sociálni partneri prijali spoločné vyhlásenie, kde uvádzajú, že sú znepokojení z kritickej situácie v súvislosti s lekárskymi výpoveďami.

Zhodli sa na tom, že život a zdravie človeka nesmie byť rukojemníkom medzi Lekárskym odborovým združením (LOZ) a Ministerstvom zdravotníctva SR.

Výzva sociálnych partnerov

Tripartita vníma pozitívne, že rezort zdravotníctva chce rokovať a riešiť problémy slovenského zdravotníctva. Sociálni partneri vyzývajú obe strany, aby sa dohodli na racionálnych riešeniach súčasnej situácie.

„Rešpektujeme, že odbory majú zákonné právo na obhajobu svojich záujmov. Ich spôsob výkonu by však nemal viesť k paralizácií sektora. Na druhej strane štát má povinnosť chrániť ústavné práva občanov,“ uvádzajú v spoločnom vyhlásení. Legislatívne opatrenia vlády vníma tripartita ako krajné riešenie. Sociálni partneri sú ochotní pomôcť, ak o to budú mať rokovacie strany záujem.

Stanovisko je podľa Moniky Uhlerovej, prezidentky Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky (KOZ SR) kompromisom medzi zamestnávateľmi, odborármi a štátom, takto by podľa jej slov mali postupovať aj zástupcovia LOZ a MZ SR. Uhlerová dodala, že na rokovaniach medzi LOZ a MZ SR by bolo vhodné pozvať aj zástupcov iných zdravotníckych odborov. KOZ SR verí, že k riešeniam v zdravotníctve dôjde do konca roka, aby lekári a štát nemuseli pristúpiť k záverom, ktoré si stanovili.

Obavy o zdravie zamestnancov

Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) Rastislav Machunka uviedol, že predsedovi LOZ nedávno adresovali list, kde vyjadrili svoje znepokojenie zo súčasnej situácie. Asociácia si uvedomuje problémy v zdravotníctve, no zdôrazňuje, že treba rokovať aj s riaditeľmi štátnych alebo neverejných nemocníc, ambulantných sektorov či zdravotných poisťovní.

Zástupcovia AZZZ SR sa obávajú o zdravie zamestnancov. V prípade, že im nebude poskytovaná taká zdravotná starostlivosť, ako by mala byť, bude to mať negatívny vplyv aj na slovenské hospodárstvo.

„Podporujeme legislatívne kroky vlády. Každý manažér musí mať svoje nástroje, pomocou ktorých bude vedieť riešiť takúto krízovú situáciu a mal plán B. Ak niekto vystaví obyvateľstvo riziku smrti a ťažkej ujme na zdraví, je to téma aj pre orgány činné v trestnom konaní,“ uzavrel Rastislav Machunka.