Matky lekárky apelujú na prezidenta Pellegriniho, aby zabezpečil dodržiavanie dohôd v zdravotníctve

Viac ako 160 matiek lekárok adresovalo prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu otvorený list. V ňom hlavu štátu žiadajú o podporu pri dodržiavaní dohôd uzatvorených medzi Lekárskym odborovým združením (LOZ) a vládou Slovenskej republiky.

Neplnenie dohôd memoranda

V liste, ktorý bol doručený prezidentskej kancelárii spolu so zoznamom podpísaných lekárok, apelujú na dodržiavanie Memoranda z roku 2022, ktoré malo zlepšiť podmienky v zdravotníctve.

„My nežiadame nič výnimočné. Chceme len, aby sa dodržiavali sľuby a dohody,“ píše sa v liste, kde matky lekárky poukazujú na neplnenie viacerých bodov memoranda. Zároveň vyzývajú na dodržiavanie Zákonníka práce, ktorý by mal podľa lekárok chrániť ich práva ako zamestnancov a matky.

Zmena situácie k lepšiemu

„Každý deň sa lúčime so svojimi deťmi, aby sme mohli pomáhať iným. Odchádzame do služieb s ťažkým srdcom, no s vedomím, že naša práca je nenahraditeľná,“ zdôrazňuje Miroslava Kyselá, predsedníčka ZOO LOZ FNsP J.A. Reimana Prešov, ktorá list podpísala v mene všetkých žien v zdravotníctve.

List adresovaný prezidentovi obsahuje prosbu, aby sa zasadil o dodržiavanie memoranda a Zákonníka práce, čo má umožniť lekárkam vykonávať svoju prácu s vedomím rešpektovania ich práv a potrieb. Matky lekárky veria, že prezident má moc a vplyv na to, aby sa situácia zmenila k lepšiemu.