Pacienti s celiakiou si budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka, vláda zvýšila doplatky za bezlepkové potraviny

Pacientov s celiakiou čakajú zmeny, ktoré môžu znamenať vyššie výdavky na bezlepkové potraviny. Ministerstvo zdravotníctva SR od 1. októbra plánuje úpravy množstevných limitov bezlepkových surovín a potravín. Slovenská gastroenterologická spoločnosť (SGS) považuje tieto zmeny za krok späť v starostlivosti o pacientov s celiakiou a vyzýva ministerstvo na prehodnotenie navrhovaných úprav.

Zmena množstevných limitov

„Pri zlej ekonomickej situácii nášho zdravotníctva vieme akceptovať vyradenie niektorých doplnkových bezlepkových potravín, považujeme za racionálne aj rozdelenie na dve skupiny L2 a L3, čo zjednodušuje predpisovanie týchto potravín tým pacientom, ktorí sú kvôli svojej diagnóze na takéto potraviny odkázaní. Problém je, že registrujeme zvýšenie doplatku na väčšinu bezlepkových surovín a potravín. Pacienti tak budú musieť siahnuť hlbšie do vrecka. Okrem zvýšenia cien na tieto potraviny v navrhovanej legislatívne vidíme ešte jeden problém. Zásadne nesúhlasíme so zmenou množstevných limitov, ktoré boli stanovené nesprávne,“ vyjadril sa prezident Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti Tibor Hlavatý.

Nový návrh stanovuje pre skupinu L3, teda prirodzene bezgluténové potraviny, limit 2 kilogramy na mesiac na cestoviny, chlieb a pečivo. Toto množstvo je rovnaké pre deti do 5 rokov aj pre deti vo veku 10 až 15 rokov. Pre dospelých je však podľa SGS tento limit nedostatočný.

Vyčlenenie na okraj populácie

„Pre bezlepkové suroviny ako múka, krupica či strúhanka je daný limit 10 kilogramov, čo je naopak zbytočne veľa,“ doplnila Božena Pekárková, predsedníčka Pracovnej skupiny pre celiakiu Slovenskej gastroenterologickej spoločnosti. SGS navrhuje úpravu limitov v kategorizačných skupinách na 6 kg pre L2 a 6 kg pre L3, pričom u detí by zmeny L2 a L3 mali zostať v identickom pomere.

„Takýmto spôsobom by sme dosiahli celkové množstvo potravín ako bolo pôvodne navrhnuté a celiatici by tak neboli vyčlenení na okraj ostatnej populácie. Už aj tak žijú s rôznymi obmedzeniami, pričom musia dbať na dodržiavanie správnej diéty a stravovania. Celiatikov je každým rokom viac, sú to deti, mladí ľudia, ale aj ľudia v produktívnom veku. Tieto zmeny si v praxi, tak ako sú aktuálne navrhované, naozaj nevieme predstaviť. Veríme, že Ministerstvo zdravotníctva SR vypočuje nielen odborníkov, ale aj samotných pacientov a že pripravované zmeny v ich prospech prehodnotí,“ uzavrela B. Pekárková.