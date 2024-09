Slovenským nemocniciam opäť hrozí kolaps, odborári zbierajú výpovede z nadčasovej práce

V slovenskom zdravotníctve to opäť vrie. Lekárske odborové združenie (LOZ) začína zbierať výpovede. V prvej fáze ide o výpovede z nadčasovej práce. K pondelku ich avizuje 2 635 lekárov z 24 nemocníc. Zber pritom stále pokračuje.

„Sú to všetky kľúčové nemocnice, všetky kľúčové oddelenia v tomto štáte. To kedy a či ich podáme, záleží len od vlády,“ vyhlásil predseda odborárov Peter Visolajský.

Odborárom ide o fungujúce zdravotníctvo

Ak parlament schváli konsolidačný balíček a v rámci neho aj zmenu valorizácie platov zdravotníkov, začnú zbierať aj klasické výpovede.

„Nám nejde o výplaty, nám ide o to, aby zdravotníctvo fungovalo,“ vyhlásil Visolajský. Ako dodal, avizované šetrenie na mzdách v sume 267 mil. eur sa v drvivej väčšine dotkne sestier. Tých už je teraz v systéme akútny nedostatok. Už len odmietnutie nočných služieb zo strany lekárov by podľa Visolajského znamenalo kolaps celého systému.

Ušetriť by sa dali stovky miliónov eur

Podľa odborárov by sa v slovenskom zdravotníctve dali ušetriť stovky miliónov eur. Štát má vďaka jeho vlastným analytikom k dispozícii sériu opatrení, ktoré môže aplikovať prakticky okamžite a nebudú mať dopad na občanov a kvalitu zdravotnej starostlivosti.

„Ak chce štát nájsť stovky miliónov, má k dispozícii 28 opatrení, len musia úradníci na Ministerstve zdravotníctva SR začať pracovať,“ odkázal kompetentným Visolajský. Podľa údajov odborárov by sa vďaka nim dalo v systéme v tomto roku ušetriť 241 mil. eur a v roku 2025 by to bolo až 308 mil. eur.

Možnosti na šetrenia sú vyššie

„Tie možnosti na šetrenia sú ďaleko vyššie, ako predostreli v rámci konsolidácie. Je to ďaleko viac, ako chce vláda ušetriť na mzdách,“ zhodnotil Visolajský. Napriek tomu chce štát šetriť na zdravotníkoch a riskuje tak ich odchod. Odborári pritom niekoľkokrát zdôraznili, že zdroje jednoducho unikajú.

„Naše zdravotníctvo je super biznis pre súkromné skupiny,“ vyhlásil šéf odborárov. Slovenské zdravotníctvo je podľa nich tretí najziskovejší sektor a zarába sa v ňom viac ako v automobilovom odvetví. Súkromní podnikatelia v ňom každý rok zvýšia zisky o 20 %.