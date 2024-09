Dolinková sa pri konsolidačných opatreniach nepostavila za svoj sektor, podľa liberálov musí skončiť (video)

Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková na svoj rezort nestačí a musí odísť. Tvrdí to strana Sloboda a Solidarita (SaS). Liberáli upozorňujú, že namiesto silného štátu tu máme rozhádanú koalíciu, ako prvá by podľa nich mala skončiť práve Dolinková.

V pondelok sa k piatim dôvodom na jej odvolanie, ktoré SaS zverejnila už v lete, pridal ďalší. Bez boja sa podľa nich v rámci konsolidácie vzdala 260 miliónov eur.

Symbol zdražovania a chaosu

Podľa predsedu SaS Branislava Gröhlinga sa vláda Roberta Fica stáva symbolom zdražovania a chaosu.

„Teraz oznámil Ladislav Kamenický zdražovanie, zvýšenie DPH a má tú drzosť sa spýtať lekárov a sestier, či by im nevadilo, že to zvyšovanie platov nebude také rýchle, ako bolo dohodnuté. Pritom on si ten svoj plat zvýšil,“ povedal.

„Dokonca aj premiér Robert Fico hovorí, že výsledky v zdravotníctve nie sú žiadne,“ dodal líder SaS. Liberáli vyzvali poslancov SNS a Hlasu, ktorí sú nespokojní s výkonom šéfky rezortu zdravotníctva, aby zahlasovali za jej odvolanie.

Dolinková sa nebije za svoj rezort

Poslanec Tomáš Szalay pripomenul, že SaS to chcela od premiéra už v lete. Zdravotníctvu podľa neho hrozí kolaps, pretože Dolinková sa pri konsolidačných opatreniach nepostavila za svoj sektor.

„Taká ministerka, ktorá sa nebije za svoj rezort, by nemala zostávať vo svojej funkcii ani minútu,“ uzavrel Szalay.